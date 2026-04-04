Pachuca vence 2-1 a Cruz Azul y le corta una racha de 12 jornadas sin derrota (Videos)

Pachuca vence 2-1 a Cruz Azul y le corta una racha de 12 jornadas sin derrota. Foto: X: @Tuzos

(AP).- Kenedy aportó un doblete a la victoria de Pachuca a domicilio 2-1 sobre Cruz Azul, que vio rota una racha de 12 jornadas sin derrota.

El ariete brasileño abrió la cuenta a los cinco minutos después de aprovecharse de un error en la salida del arquero Andrés Gudiño. Kennedy celebró su primer doblete con un soberbio disparo desde atrás de la medialuna a los 58.

"Cuidado, cuidado... Disparo... Gol...". ???



Bravísima presión del Pachuca... Y luego, Kenedy aprovechó la desatención. ?? Con ello, llegó el primero de @Tuzos ante la Máquina. ??#LaLigaDeLaAfición ? #J13 #ConMéxicoC26 pic.twitter.com/7lcK4tc0Rj — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 5, 2026

El nigeriano Osinachi Ebere se estrenó como goleador en la Liga MX al empatar provisionalmente durante el segundo minuto del descuento antes del descanso.

¡Christian se presenta como goleador! ??



Potente pegada del atacante nigeriano. ?? Y así llegó el empate de @CruzAzul ante los Tuzos. ??#LaLigaDeLaAfición ? #J13 #ConMéxicoC26 pic.twitter.com/rZdwcbD7AR — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 5, 2026

Cruz Azul no perdía desde la primera jornada cuando León lo superó por 2-1. Con su tercera jornada consecutiva sin victoria se quedó en la segunda posición con 27 unidades.

Pachuca, que terminó con nueve futbolistas por las expulsiones de Christian Rivera a los 84 y Víctor Guzmán a los 89, asciende a la cuarta posición con 25 unidades.