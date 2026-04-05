El monumental Pogacar gana el Tour de Flandes por tercera vez consecutiva

OUDENAARDE, Bélgica (AP).- Este día, Tadej Pogacar sumó otra prestigiosa victoria al ganar el Tour de Flandes por tercera vez, igualando el récord, con un dominante esfuerzo en solitario contra un grupo de ciclistas de clase mundial, afianzando aún más su lugar en la historia del ciclismo.

Pogacar, del equipo UAE Team Emirates-XRG, y su gran rival en las clásicas de un día, Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), fueron los más fuertes del pelotón. Rodaron juntos en cabeza tras haber dejado atrás a todos los demás contendientes a lo largo de la exigente ruta, a unos 18 kilómetros de la meta, cuando el campeón del mundo lanzó un ataque en la ascensión final al Oude Kwaremont.

La maniobra de Pogacar el año pasado en la misma subida resultó decisiva, pero esta vez van der Poel no se quedó rezagado de inmediato y logró limitar la diferencia a tan solo unos segundos en la cima de la colina.

Sin embargo, Van der Poel no pudo recortar la distancia y Pogacar fue ampliando gradualmente su ventaja, redoblando sus esfuerzos en el Paterberg, una subida adoquinada corta pero brutal con pendientes superiores al 20%. Esto resultó demasiado para van der Poel, tres veces ganador de la carrera, que llegó a la cima a 15 segundos de distancia.

Una vez que se dio cuenta de que no lo alcanzarían, el cuatro veces ganador del Tour de Francia se incorporó, alzando los brazos en señal de triunfo y dando puñetazos al aire mientras cruzaba la meta 34 segundos por delante de van der Poel.

“Hoy ha sido una carrera de locos”, dijo Pogacar. “Fue muy dura y luego hubo que esperar un poco”.

En su debut en el Tour de Flandes, Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) terminó tercero, a 1 minuto y 11 segundos del líder, por delante de Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike).

Pogacar y van der Poel fueron rodeados por fotógrafos y se abrazaron afectuosamente tras la llegada a meta.

También conocida como De Ronde (El Tour), la Vuelta a Flandes es una de las carreras de un día más exigentes del ciclismo y se celebró por primera vez en 1913. El recorrido de este año, de 278 kilómetros, incluyó 16 ascensos cortos pero muy duros y varios tramos adoquinados.

Esta carrera es uno de los “monumentos” del ciclismo —los cinco eventos de un día más prestigiosos de este deporte— junto con la Milán-San Remo, la París-Roubaix, la Lieja-Bastoña-Lieja y el Giro de Lombardía.

Pogacar triunfó por primera vez en la Milán-San Remo a principios de este año y podría ganar las cinco pruebas de esta edición. El único Monumento que le falta en su impresionante palmarés es la París-Roubaix, que se disputa el próximo fin de semana.

Pogacar ha ganado las tres carreras en las que ha competido este año, incluyendo la Strade Bianche el mes pasado.