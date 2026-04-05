PSV Eindhoven es campeón de la Eredivisie; llegó a 27 títulos de liga. Foto: X: @PSV

ÁMSTERDAM (AP).- El PSV Eindhoven se coronó campeón de la Eredivisie por tercer año consecutivo y por vigésimo séptima vez en total, después de que su rival más cercano, el Feyenoord, no lograra ganar su partido el domingo.

A falta de cinco jornadas, el PSV cuenta con una ventaja insuperable de 17 puntos en la máxima categoría del futbol neerlandés. Es primer lugar con 71 unidades, mientras que el Feyenoord quedó en el segundo peldaño con 54.

El sábado venció al Utrecht por 4-3 y se aseguró el título después de que el Feyenoord empató 0-0 en Volendam el domingo.