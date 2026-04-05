UCLA gana el título de basquetbol femenil de la NCAA; la mexicana Gabriela Jaquez anotó 21 puntos

PHOENIX (AP).- La misión de UCLA está cumplida. Gabriela Jaquez, Lauren Betts y el resto de las jugadoras de último año de UCLA consiguieron el primer campeonato nacional de baloncesto femenino de la NCAA en la historia de la universidad, un objetivo que se fijaron tras perder en la primera Final Four la temporada pasada.

Jaquez anotó 21 puntos, Betts sumó 16 y UCLA aplastó a South Carolina 79-51 este día en el partido por el título.

“Sabía que lo íbamos a lograr. Al venir a UCLA, todos nos propusimos una meta, y me imaginé este momento”, dijo Jaquez. “Lo imaginé tantas veces, y estoy tan, tan orgullosa. ... Llorar mucho, el confeti, todos los aficionados aquí apoyándonos, mi familia aquí, significa todo. Celebrar con este grupo, como... estoy tan feliz”.

La aplastante victoria, casi récord, culminó la trayectoria de los Bruins en el March Madness de este año . Los Bruins arrasaron con sus rivales esta temporada, y su única derrota se produjo en noviembre, ante Texas en un torneo de Acción de Gracias.

“Es muchísimo más de lo que podría pedir o imaginar”, dijo la entrenadora de UCLA, Cori Close. “Supera mis sueños más descabellados”.

UCLA (37-1) estuvo liderada por Betts y sus compañeras de último año y estudiantes de posgrado, como Jaquez, quien jugó los cuatro años con los Bruins. También consiguió 10 rebotes y cinco asistencias frente a su hermano Jaime, quien juega para los Miami Heat y viajó para asistir al partido y ver ganar a su alma mater.

El grupo que el entrenador Close formó mediante una combinación de jugadores comprometidos con universidades de secundaria y jugadores transferidos a través del portal de transferencias, coronó sus brillantes carreras con un campeonato, anotando todos los puntos en el partido por el título.

“Conectividad. Atención al detalle. Saben que los miré a los ojos en el vestuario, antes del partido, y les dije: 'Estoy muy orgulloso de poder decir esto'”, dijo Close. “Porque durante todo el año hemos estado diciendo que el talento es nuestra base, pero nuestro carácter determinará nuestro potencial”.

Este título es el primero de UCLA desde que ganó el campeonato AIAW de 1978, que era el torneo de postemporada de baloncesto femenino antes de que la NCAA se hiciera cargo en 1982.

La derrota en el partido final fue la segunda consecutiva para las Gamecocks, que ganaron el título en 2024. Dawn Staley y sus Gamecocks (36-4) serán las favoritas para regresar al escenario más importante del juego con un talentoso grupo de jugadoras que se espera que regresen, lideradas por Joyce Edwards y Agot Maker.

Al igual que en su victoria por 51-44 en semifinales contra Texas, las Bruins mostraron una defensa sólida, liderada por Betts. Terminó con 11 rebotes y abandonó el partido a falta de 3:45, dándole un fuerte abrazo a Close. La jugadora de 2,01 metros, en su último año universitario, fue nombrada Jugadora Más Destacada de la Final Four.

“UCLA es un equipo de calidad con jugadores muy experimentados que el año pasado ya saborearon estar en la Final Four, y uno hace ajustes”, dijo Staley, de South Carolina. “De un año a otro, jugaron con mucha determinación el año pasado, pero este año jugaron con aún más determinación porque estuvieron muy cerca”.

En ataque, los Bruins lo tuvieron mucho más fácil que en la semifinal, donde solo anotaron 20 puntos en la primera mitad. Superaron esa cifra en los primeros 10 minutos contra Carolina del Sur. El triple de Kiki Rice justo antes de que sonara la bocina del primer cuarto puso el marcador 21-10, ya que los Bruins tuvieron un comienzo arrollador y Carolina del Sur tuvo problemas con un 17% de acierto en tiros de campo, su peor cuarto de la temporada.

Los Bruins ampliaron la ventaja a 15 puntos en el segundo cuarto, cerrando la zona pintada en defensa y moviendo el balón hacia el interior en ataque, para irse al descanso con una ventaja de 36-23.

UCLA sentenció el partido en el tercer cuarto, comenzando el periodo con una racha de 12-3. Jaquez anotó cinco puntos durante esa racha. Carolina del Sur no volvió a representar una amenaza, ya que los Bruins los superaron por 25-9 en ese periodo.

“Hoy no estuvimos a la altura. Lo intentamos, pero no lo conseguimos”, dijo Staley. “Ellos fueron el mejor equipo”.

Carolina del Sur evitó la derrota más abultada en la historia del campeonato, de 33 puntos, establecida en 2013 cuando UConn venció a Louisville. Los Gamecocks también superaron el récord de menor puntuación en un partido por el título, de 44 puntos, logrado por Louisiana Tech en 1987 contra Tennessee.

Los Gamecocks buscaban consolidar su posición como el programa más prestigioso del deporte con un cuarto campeonato y el tercero en las últimas cinco temporadas. Pero el domingo no pudo ser, ya que tuvieron su peor partido de la temporada en tiros a canasta contra un talentoso equipo de UCLA.

“Este no es el final que queríamos, pero llegamos hasta aquí. Nadie creía que lo lograríamos, y lo hicimos”, dijo Tessa Johnson, quien lideró a Carolina del Sur con 14 puntos.

Maker anotó 11 puntos para los Gamecocks.

“El marcador habla por sí solo”, dijo Raven Johnson, jugadora sénior de los Gamecocks, que participó en cinco Final Fours a lo largo de su carrera.

Close lleva 15 temporadas en UCLA, pero su vínculo con la universidad es aún más profundo, ya que fue apadrinada por el legendario entrenador del equipo masculino de los Bruins, John Wooden, quien ganó 10 campeonatos nacionales en la universidad.

Su vínculo comenzó cuando ella tenía 22 años y él 83. Comparte el mismo nombre con una de sus bisnietas. Close visitaba a Wooden cada dos semanas, adoptando su "Pirámide del Éxito" y centrándose en el carácter, lo cual dio sus frutos con su equipo.