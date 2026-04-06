Vinícius Júnior elogia a Lamine Yamal por condenar cánticos antimusulmanes

MADRID (AP).- El delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior, elogió a la estrella del Barcelona, ??Lamine Yamal, por condenar públicamente los cánticos antimusulmanes en un partido reciente, y afirmó que los jugadores deben permanecer unidos en la lucha contra la discriminación.

Este día, Vinícius habló, menos de una semana después de que Yamal criticara los cánticos de los aficionados españoles en el partido amistoso de España contra Egipto el martes pasado. Yamal, que es musulmán, dijo que los cánticos eran irrespetuosos e intolerables.

Vinícius, internacional brasileño, ha sido objeto de insultos racistas en Europa y se ha manifestado abiertamente en contra del racismo. Dijo que “siempre es complicado” hablar del tema, pero que “estas cosas pasan a menudo”.

“Ojalá podamos continuar con esta lucha”, dijo. “Es importante que Lamine hable de ello. Podría ayudar a otros. Somos famosos, tenemos dinero, podemos equilibrar mejor estas cosas, pero la gente pobre y los negros, que están por todas partes, sin duda luchan más que nosotros. Así que tenemos que permanecer unidos, los que tenemos una voz más fuerte, los jugadores…”.

En un partido de la Champions League el mes pasado en Lisboa, Vinícius acusó al jugador del Benfica, Gianluca Prestianni, de llamarlo mono después de que el delantero brasileño celebrara frente a la afición local tras marcar para el Real Madrid. Los aficionados del Benfica insultaron a Vinícius desde la grada.

“No digo que España, Alemania o Portugal sean países racistas, pero hay racistas en esos países, y también en Brasil y otros”, dijo Vinícius. “Pero si seguimos luchando juntos, creo que los futuros jugadores y la gente en general no tendrán que volver a pasar por esto”.

Vinícius habló en la víspera del partido de ida entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Champions League.