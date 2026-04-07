Bayern Múnich vence 2-1 al Real Madrid en la ida de cuartos de final de Champions League (Videos)

Bayern Múnich vence 2-1 al Real Madrid la ida de cuartos de final de Champions League. Foto: AP

MADRID (AP).- Este día, Harry Kane fue decisivo para el Bayern de Múnich en su regreso tras su lesión, anotando un gol y ayudando a dar una asistencia en la victoria de su equipo por 2-1 ante el Real Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League.

Kylian Mbappé marcó el gol del Real Madrid después de que los visitantes se pusieran con una ventaja de dos goles en el estadio Santiago Bernabéu.

Kane figuraba en la lista de jugadores cuya participación se decidiría el mismo día del partido, tras haberse perdido el encuentro de la Bundesliga del pasado fin de semana debido a una lesión en el tobillo.

El resultado deja al Bayern con ventaja de cara al partido de vuelta en Alemania la próxima semana, en su intento por alcanzar las semifinales de la Champions League por primera vez desde la temporada 2023-24, cuando fue eliminado por el Real Madrid, a la postre campeón.

El Arsenal ganó 1-0 al Sporting de Lisboa en el otro partido de cuartos de final que también se realizó este día. Mañana el Barcelona recibirá al Atlético de Madrid, y el Liverpool visitará al vigente campeón, el Paris Saint-Germain.

Real Madrid y Bayern disputan su sexto encuentro de fase eliminatoria en 14 temporadas, y el conjunto español ha ganado cuatro de sus cinco eliminatorias a doble partido desde la temporada 2011-12.

Kane participó en la jugada del primer gol del Bayern en el minuto 41, intercambiando pases con Serge Gnabry, quien finalmente le cedió el balón a Luis Díaz dentro del área. El delantero colombiano, con gran tranquilidad, batió al portero del Madrid, Andriy Lunin, con un disparo raso.

GOL DO BAYERN NO BERNABÉU! ??????



O placar está aberto! Após assistência de Gnabry, Luis Díaz balança as redes e coloca o Bayern de Munique na frente contra o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu.#RealMadridxBayern pic.twitter.com/6UbA6d2BLw — Daniel Venâncio (@Daniel_VOA) April 7, 2026

Kane marcó en el minuto 46 con un buen disparo de primera desde la frontal del área, que se coló con precisión en la escuadra con un tiro raso. Fue su undécimo gol en la Liga de Campeones, igualando su mejor temporada goleadora en el torneo europeo. Finalizó la temporada 2024-25 con 11 goles.

Kane ha marcado 22 goles en la Liga de Campeones desde el inicio de la temporada 2024-25, más que ningún otro jugador.

Mbappé marcó su vigésimo gol en la Liga de Campeones desde el inicio de la temporada 2024-25 en el minuto 74, tras un preciso centro raso de Trent Alexander-Arnold que le permitió rematar a bocajarro.

GOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!! Mbappé



Real Madrid 1 x 2 Bayern pic.twitter.com/3s07Q1l8wy — oluwatosin (@toseendayo) April 7, 2026

Vinícius Júnior tuvo una de las mejores ocasiones del Real Madrid en un mano a mano con Manuel Neuer en el minuto 61, pero el delantero brasileño no pudo superar al portero del Bayern y su disparo se estrelló fuera de la portería. Unos minutos más tarde, Neuer, que realizó nueve paradas en total, se lanzó a su derecha para atajar con acierto un disparo de Mbappé.

Neuer ya había realizado dos paradas difíciles para evitar que el Madrid marcara en la primera parte, en otros intentos de Mbappé y Vinícius.

El defensa del Real Madrid, Álvaro Carreras, despejó sobre la línea de gol un disparo de Dayot Upamecano en la primera parte.

El campeón alemán perdió contra el Inter de Milán en los cuartos de final la temporada pasada. El Real Madrid, con un récord de 15 títulos europeos, fue eliminado por el Arsenal en los cuartos de final el año pasado.

El Bayern se mantiene invicto en sus últimos 14 partidos en todas las competiciones, con 12 victorias. El Real Madrid venía de una derrota por 2-1 ante el Mallorca el sábado, que perjudicó sus aspiraciones al título de La Liga.