Detienen al exluchador Alberto “N”, conocido como “El Patrón”, por violencia doméstica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exluchador profesional Alberto “N”, conocido como “El Patrón”, fue detenido este lunes 6 de abril en San Luis Potosí por presuntos actos de violencia en contra de su pareja sentimental y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para enfrentar los respectivos cargos.

De acuerdo con los reportes, “El Patrón”, agredió física y verbalmente a una mujer, quien denunció los hechos ocurridos en el fraccionamiento Lomas del Tec en la capital potosina, a donde acudieron elementos policiales para ejecutar la detención tras observar signos de violencia en la víctima.

Este no es el primer incidente de violencia que involucra a “El Patrón”. En 2017 tuvo una confrontación pública en el Aeropuerto de Orlando con su entonces pareja, la también luchadora conocida como Paige, quien después reconoció que había agredido al mexicano durante la discusión.

Tres años más tarde, Del Río fue detenido en Texas por una denuncia de agresión sexual y secuestro agravado en contra de su exnovia, caso que meses más tarde fue desestimado ante la ausencia de un testigo considerado clave previo a que se realizara el juicio.

En 2025, “El Patrón” fue invitado a formar parte en el reality show llamado La Granja VIP, del cual fue expulsado por sus constantes conflictos con los también participantes Alfredo Adame y Eleazar Gómez.

Previo a su ingreso al programa, Alberto del Río también fue motivo de atención mediática al protagonizar una pelea en directo contra el luchador King Vikingo durante la transmisión del programa Venga la Alegría, en episodio que levantó sospechas de haber sido simulado.

En 2009, Del Río saltó a la fama como parte de World Wrestling Entertainment (WWE), la empresa de lucha libre más importante en los Estados Unidos, ganando en poco tiempo reconocimiento por parte de la afición a este espectáculo, convirtiéndose en campeón de la WWE dos años más tarde.