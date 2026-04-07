El galés Aaron Ramsey, exjugador de Pumas y del Arsenal, se retira del futbol profesional. Foto: AP

CARDIFF, Gales (AP).- El excentrocampista galés que militó en el Arsenal y en los Pumas, Aaron Ramsey, anunció este día su retirada del futbol.

Ramsey, de 35 años, se encuentra sin equipo desde que dejó los Pumas el año pasado, tras una breve etapa marcada por las lesiones en la que se perdió partidos de liga y varias sesiones de entrenamiento mientras buscaba a su perro extraviado.

“No ha sido una decisión fácil. Tras mucha reflexión, he decidido retirarme del futbol”, declaró Ramsey en un comunicado, en el que también agradeció a los seguidores de Gales y a los clubes que representó durante su carrera.

Ramsey está considerado como uno de los mejores jugadores de Gales, con 21 goles en 86 partidos y representando a su país en tres grandes torneos.

Ayudó a Gales a alcanzar las semifinales de la Eurocopa 2016, donde perdió contra Portugal, que a la postre se proclamaría campeona. Su último partido internacional fue en 2024.

Ramsey no fue convocado para el reciente partido de repesca del Mundial contra Bosnia y Herzegovina. La derrota en ese encuentro acabó con sus esperanzas de una gran final en el escenario más importante.

“Ha sido un privilegio vestir la camiseta de Gales y vivir tantos momentos increíbles con ella”, dijo. “No habría sido posible sin la increíble contribución de todos los entrenadores con los que he jugado y de todo el personal que me ha ayudado de muchas maneras”.

“A la Red Wall. ¡Han estado ahí en las buenas y en las malas! Han estado ahí en los buenos y en los malos momentos, y han sido una parte esencial e indispensable de nuestro éxito. No tengo palabras para agradecerles lo suficiente. Hemos pasado por todo juntos y ha sido un honor representarlos.”

Ramsey comenzó su carrera en el Cardiff antes de fichar por el Arsenal en 2008. Ganó tres FA Cups en 11 temporadas allí, marcando el gol de la victoria en dos de esas finales.

Posteriormente jugó en la Juventus y el Niza antes de regresar al Cardiff en 2023, finalizando la temporada pasada con un breve período como entrenador interino antes de unirse a los Pumas en julio.