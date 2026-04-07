FIFA abre expediente disciplinario contra la Federación Española por cánticos antimusulmanes

ZÚRICH (AP).- Este día, la FIFA abrió un procedimiento disciplinario contra la Federación Española de Futbol por los cánticos antimusulmanes proferidos por aficionados españoles durante un partido contra Egipto la semana pasada.

Los cánticos provocaron la condena de la estrella española Lamine Yamal, del gobierno español y de la propia Federación de Futbol.

La policía española había anunciado que estaba investigando el comportamiento de los aficionados durante el partido amistoso celebrado el pasado martes en Barcelona.

“La FIFA ha abierto hoy un procedimiento disciplinario contra la Federación Española de Fútbol por los incidentes ocurridos en el partido amistoso contra Egipto”, declaró el organismo rector del fútbol en un comunicado.

Yamal, que es musulmán, afirmó que los cánticos de algunos aficionados en el estadio RCDE fueron irrespetuosos e intolerables. El astro del Barcelona añadió que no le importaba que él no fuera el blanco de los insultos.