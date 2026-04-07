La Liga MX presume un incremento en las audiencias televisivas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Liga MX de futbol anunció un incremento en las audiencias televisivas en medición hecha al corte después de las primeras 11 jornadas en el torneo Clausura 2026 y que representa el segundo mejor registro histórico de la competencia.

A través de un comunicado, el circuito de la máxima categoría del balompié mexicano destacó que el rating en promedio por jornada se colocó en 11.3 millones de personas, cifra superior en un siete por ciento respecto al torneo anterior y sólo superada por el Clausura 2022.

“En la distribución de audiencias, la televisión abierta y de paga concentra 10.8 millones de personas, colocándose también como el segundo mejor registro histórico en este rubro”, se lee en el documento. “Por su parte, el consumo a través de streaming se ubica en 430 mil televidentes como parte de la oferta de transmisión disponible para la afición”, agrega.

Asimismo, la Liga MX dio a conocer que el Clausura 2026 ha superado en ocho jornadas la barrera de los 10 millones de personas, igualando la medición más alta en un torneo, mientras que en términos de alcance, la competencia acumula 46.2 millones, tres por ciento más con relación al Apertura 2025.

“Las cifras registradas hasta la Jornada 11 muestran un desempeño positivo en los principales indicadores de audiencia del torneo, tanto en rating promedio por jornada como en alcance acumulado. Asimismo, reflejan la permanencia del interés de la afición por seguir la competencia a través de las distintas ventanas de transmisión”, concluye el reporte.