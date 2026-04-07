Mircea Lucescu, histórico jugador y director técnico rumano, falleció a los 80 años

BUCAREST, Rumania (AP).- Mircea Lucescu, la leyenda del futbol rumano que cosechó numerosos títulos como jugador y entrenador, falleció a los 80 años.

Este día, el Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest confirmó el fallecimiento de Lucescu. Había sido hospitalizado tras sufrir, según los informes, un infarto el viernes por la mañana.

“El señor Mircea Lucescu fue uno de los entrenadores y jugadores de futbol rumanos más exitosos, el primero en clasificar a la selección rumana para un Campeonato Europeo, en 1984”, declaró el hospital en un comunicado. «Generaciones enteras de rumanos crecieron con su imagen en el corazón, como un símbolo nacional».

Lucescu contaba con una dilatada trayectoria como entrenador y se encontraba en su segunda etapa al frente de la selección rumana hasta que dimitió el jueves pasado tras enfermar durante un entrenamiento. Tres días antes, Rumania había quedado eliminada de la clasificación para el Mundial tras perder contra Turquía en la repesca.

Como jugador, Lucescu fue capitán de su selección en el Mundial de 1970.

La carrera de entrenador de Lucescu abarcó casi medio siglo, desde la Rumania de finales de la década de 1970 hasta la clasificación para la Copa Mundial de 2026, mientras el fútbol de Europa del Este se transformaba por los cambios políticos y económicos tras la caída del comunismo, y más tarde por los efectos de las acciones de Rusia en Ucrania.

Lucescu pasó 12 años como entrenador del Shakhtar Donetsk, donde, con el apoyo del multimillonario Rinat Akhmetov, logró conformar una plantilla repleta de jóvenes promesas brasileñas. Lucescu creó un equipo que se convirtió en un habitual de la Liga de Campeones y ganó la Copa de la UEFA en 2009.

Para cuando Lucescu dejó el cargo en 2016, el Shakhtar había abandonado su ciudad natal, Donetsk, en el este de Ucrania, tras ser tomado por separatistas respaldados por Rusia.

Sus posteriores fichajes por el Zenit de San Petersburgo de Rusia y por el Dynamo de Kiev, el acérrimo rival ucraniano del Shakhtar, no fueron tan bien recibidos por los aficionados del Shakhtar.

A nivel internacional, Lucescu entrenó tanto a Turquía como a Rumania. Su segunda etapa con Rumania comenzó en 2024, 38 años después de haber dejado la selección nacional por primera vez. Su último partido fue la derrota ante Turquía.

Lucescu entrenó al Pisa, al Brescia, al Reggiana y al Inter de Milán en Italia, y se le recuerda con cariño en el norte del país, especialmente en Brescia, a pesar de que su etapa estuvo marcada por varios altibajos.

Su equipo allí fue apodado Brescia Romeno después de que Lucescu fichara a cuatro de sus compatriotas, incluido uno de los mejores jugadores rumanos de todos los tiempos, Gheorghe Hagi, entre sus etapas en el Barcelona y el Real Madrid.