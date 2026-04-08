Isaac del Toro sufre caída y abandona Vuelta al País Vasco en su tercera etapa (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ciclista mexicano Isaac del Toro abandonó la Vuelta al País Vasco, luego de ser parte de una caída múltiple que involucró a varios de sus compañeros de equipo con el UAE Emirates durante la tercera etapa de la competencia.

A poco más de 80 kilómetros de la meta como parte de un recorrido en circuito en la localidad de Basauri, Del Toro perdió el control de la bicicleta como parte de una reacción en cadena que derivó en la caída de varios competidores.

Luego del percance, el mexicano, con visibles golpes y raspaduras que incluso le rasgaron parcialmente su uniforme de competencia, trató de reincorporase en la carrera, sin embargo, pocos metros después de retomar el recorrido, Del Toro Romero no pudo seguir ante las molestias.

? ¡Caída de @ISAACDELTOROx1!



?? El ciclista mexicano se retira de la etapa debido al incidente ??



??? @eitbkirolak



?? MORE INFO ??



?? https://t.co/p2IoYZYNuj#Itzulia2026 pic.twitter.com/NDrDQBsxmt — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 8, 2026

“Isaac presenta un desgarro en el músculo del muslo derecho y varios rasguños. Se le realizarán más pruebas por precaución bajo la supervisión del equipo médico”, reportó Adrian Rotunno, director médico del equipo.

??????? Se despide de la competencia



El ciclista mexicano Isaac del Toro abandonó la Vuelta al País Vasco.



?? No logró recuperarse tras la caída en la tercera etapa@ISAACDELTOROx1 #Ciclismo #IsaacDelToro #Deporte #Alerta pic.twitter.com/q9ncKzoeR8 — RETO diario (@retodiariomx) April 8, 2026

El tijuanense marchaba en la octava posición de la clasificación general después de dos días, en una estrategia que consideraba su ataque en montaña para el viernes en la región de Eibar.

We have a medical update on @ISAACDELTOROx1 after his @ehitzulia withdrawal ??



?? Please join us in wishing Isaac a speedy recovery. #WeAreUAE



Dr. Adrian Rotunno (Medical Director): “Unfortunately Isaac del Toro suffered a crash on stage 3 of Itzulia Basque Country and was… pic.twitter.com/G1Nis5Nwxs — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) April 8, 2026

A falta de las pruebas complementarias, el calendario competitivo de Isaac del Toro considera las clásicas de Las Ardenas, comprendidas por las carreras de Amstel, Flecha Valona y Lieja, todas durante el mes de abril.

El francés Axel Laurence se adjudicó la tercera etapa de la Itzulia 2026, mientras que en la clasificación general, el también galo Paul Seixas conserva el liderato.