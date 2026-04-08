Natación Artística

México abre participación en panamericano de natación artística con dos oros

Diego Villalobos y Nayeli Mondragón se coronaron en la prueba de duetos mixta, mientras que Joana Jiménez y Fernanda Arellano subieron a lo alto del podio en la rutina técnica.
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Deportes
miércoles, 8 de abril de 2026 · 21:02

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La selección mexicana de natación artística inició su participación en el Campeonato Panamericano de la especialidad con dos medallas de oro en las pruebas de dueto mixto y técnico que se llevaron a cabo en el Centro Acuático Kristell Köbrich de Santiago de Chile, sede de la competencia.  

En la prueba mixta, el medallista mundial Diego Villalobos, en compañía de Nayeli Mondragón, subió a lo más alto del podio con puntuación de 213.4833 unidades, seguidos de los chilenos Nicolás Campos y Theodora Garrido, con 207.1725, mientras que el bronce fue para Nicolás Aslender y Natalia Jurado, de Colombia, con 153.5384.  

 

 

 

Por su parte, en el dueto técnico femenil, México hizo el 1-3 por conducto de Joana Jiménez y Fernanda Arellano con el oro y una puntuación de 267.8408 unidades, así como con  Camila Argumedo y Daniela Ávila, en tanto que el segundo lugar le correspondió a las colombianas Luisa Botero y Mabel Tobón, con 243.6175. 

 

 

 

“Estoy muy contenta por nadar al lado de Fernanda, no veníamos por un lugar en particular, veníamos a hacer nuestro mejor desempeño y estoy muy feliz por el resultado que tuvimos”, destacó Joana Jiménez en entrevista para Panam Sports. 

“Me sentí muy bien, hicimos un gran trabajo, llevamos poco tiempo entrenando juntas, pero le echamos muchas ganas, dimos lo mejor de nosotras y creo que se notó en el agua”, agregó Fernanda Arellano. 

La actividad del Panamericano de Natación Artística continuará este jueves con la prueba técnica por equipos, así como el solo en la rama varonil, en la que Diego Villalobos parte como favorito para obtener otro metal dorado. 

 

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