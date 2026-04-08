México abre participación en panamericano de natación artística con dos oros

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La selección mexicana de natación artística inició su participación en el Campeonato Panamericano de la especialidad con dos medallas de oro en las pruebas de dueto mixto y técnico que se llevaron a cabo en el Centro Acuático Kristell Köbrich de Santiago de Chile, sede de la competencia.

En la prueba mixta, el medallista mundial Diego Villalobos, en compañía de Nayeli Mondragón, subió a lo más alto del podio con puntuación de 213.4833 unidades, seguidos de los chilenos Nicolás Campos y Theodora Garrido, con 207.1725, mientras que el bronce fue para Nicolás Aslender y Natalia Jurado, de Colombia, con 153.5384.

¡ORO PARA MÉXICO! ??????



Diego Villalobos y Nayeli Mondragón demuestran por qué son la élite mundial. Con una ejecución impecable de 213.4833 pts, se coronan campeones en el Dueto Técnico Mixto Senior.



¡Santiago 2026 se rinde ante su talento! ??? pic.twitter.com/jwksemdrZh — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) April 8, 2026

Por su parte, en el dueto técnico femenil, México hizo el 1-3 por conducto de Joana Jiménez y Fernanda Arellano con el oro y una puntuación de 267.8408 unidades, así como con Camila Argumedo y Daniela Ávila, en tanto que el segundo lugar le correspondió a las colombianas Luisa Botero y Mabel Tobón, con 243.6175.

¡Doble podio para México en Santiago 2026! ????????



Fernanda Arellano y Joana Jiménez se llevan el ORO, mientras que Camila Argumedo y Daniela Ávila aseguran el BRONCE en el Panamericano de Natación Artística.

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“Estoy muy contenta por nadar al lado de Fernanda, no veníamos por un lugar en particular, veníamos a hacer nuestro mejor desempeño y estoy muy feliz por el resultado que tuvimos”, destacó Joana Jiménez en entrevista para Panam Sports.

“Me sentí muy bien, hicimos un gran trabajo, llevamos poco tiempo entrenando juntas, pero le echamos muchas ganas, dimos lo mejor de nosotras y creo que se notó en el agua”, agregó Fernanda Arellano.

La actividad del Panamericano de Natación Artística continuará este jueves con la prueba técnica por equipos, así como el solo en la rama varonil, en la que Diego Villalobos parte como favorito para obtener otro metal dorado.