Saúl ‘Canelo’ Álvarez da un giro fuera del boxeo y entra a la universidad

El campeón mexicano mostró en redes sociales que forma parte de la generación 2027 en su nueva etapa académica.. Foto: Redes Sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Saúl “Canelo” Álvarez abrió una nueva etapa fuera del ring al anunciar que ingresó a la universidad en Estados Unidos. El boxeador mexicano compartió imágenes de su primer día de clases y acompañó la publicación con una frase que concentró la atención de sus seguidores: “Nunca es tarde para empezar. Primer día de escuela”. En las fotos también se observa que forma parte de la generación 2027.

El anuncio colocó al campeón tapatío en una faceta distinta a la deportiva. A sus 35 años, Álvarez mostró que retomó su formación académica mientras mantiene vigente su carrera profesional, en un momento en que su nombre suele estar más ligado a peleas, títulos y negocios que a las aulas.

Noticias Relacionadas Canelo Álvarez: su imperio empresarial y el secreto detrás del éxito fuera del ring

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

Canelo entra a la universidad y abre una nueva etapa

La decisión fue presentada como un giro personal más que como una despedida del boxeo. Canelo regresó a las aulas para estudiar negocios para fortalecer su perfil empresarial.

Ese detalle encaja con la imagen pública que el mexicano ha construido en años recientes, en la que combina su trayectoria deportiva con inversiones y proyectos comerciales. Por eso, su ingreso a la universidad fue interpretado como una ampliación de su preparación fuera del ring, no como una pausa definitiva en su carrera como boxeador.

¿A qué universidad ingresó Saúl ‘Canelo’ Álvarez?

Saúl “Canelo” Álvarez ingresó a la San Diego University for Integrative Studies (SDUIS), una institución privada ubicada en San Diego, California.

El nombre de la universidad fue identificado en las imágenes compartidas por el boxeador sobre su primer día de clases y retomadas por medios que dieron seguimiento a su anuncio.

Un mensaje que conectó fuera del deporte

La frase “Nunca es tarde para empezar” fue el centro del anuncio y dio al episodio un tono más personal que deportivo. En lugar de promocionar una pelea o un logro sobre el ring, esta vez Canelo colocó en primer plano una decisión vinculada con la superación académica en la adultez.