Bronce para México en la Copa del Mundo de tiro con arco en Puebla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las arqueras mexicanas Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz obtuvieron este jueves la medalla de bronce en la modalidad de recurvo en el marco del arranque del serial de copas del mundo de tiro con arco que se desarrolla en Puebla.

Las también medallistas de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 derrotaron 6-2 en el duelo por el tercer lugar a las españolas Paula Álvarez, Elia Canales y Carlota Navas, para ganar su derecho a subir al podio del certamen que se lleva a cabo en el Parque del Arte de la capital poblana.

Esta presea representó el tercer metal para México en lo que va del certamen, luego de los bronces obtenidos por equipos en la modalidad de compuesto en ambas ramas.

En la varonil, Juan del Río, Sebastián García y Lot Máximo Méndez vencieron en el enfrentamiento por el tercer lugar a los daneses Nicklas Bredal Bryld, Martin Damaso y Mathias Fullerton, con marcador de 233-230, mientras que en la femenil, Maya Becerra, Dafne Quintero y Ana Sofía Hernández vencieron 233-226 a los turcos Yesim Bostan, Defne Cakmak y Emine Oguz.

La actividad de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Puebla continuará el viernes con las eliminatorias individuales tanto en la modalidad de recurvo, como en compuesto.