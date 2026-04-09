Katia Itzel García se convertirá en la primera mexicana en arbitrar en un Mundial de futbol

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La árbitra Katia Itzel García fue seleccionada entre los silbantes centrales que tendrán participación en el Mundial de futbol, con lo que se convertirá en la primera mexicana de la historia en pitar en el torneo estelar de Copa del Mundo en la rama varonil.?

García y la estadounidense Tori Penso figuran como las únicas mujeres designadas para esta responsabilidad de entre 52 réferis principales elegidos para impartir justicia en el torneo de selecciones nacionales más grande de la FIFA con 48 equipos y 104 partidos.

Con 33 años de edad, García Mendoza, con experiencia en la Liga MX varonil, se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido de la Copa de Oro, además de tener participación en el Mundial sub 20 de Chile, ambos en 2025.

Asimismo, la silbante mexicana tuvo actividad en el Mundial Femenil de Australia-Nueva Zelanda 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024, año en el que también fue galardonada con el Premio Nacional de Deportes.?

Además de Katia Itzel García, el contingente que representará al arbitraje mexicano en el Mundial de futbol está integrado por César Ramos, quien vivirá su tercera experiencia mundialista como juez central, además de Marco Bisguerra, Alberto Morín y Sandra Ramírez en calidad de asistentes, así como Erick Miranda y Guillermo Pacheco en el VAR.

En total, para la Copa el Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, habrá 170 oficiales, 41 más respecto a la edición de Qatar 2022, torneo en el que se rompió la barrera de género en un Mundial varonil mayor de la FIFA, por conducto de Stéphanie Frappart, Salima Mukansanga y Yoshimi Yamashita como centrales, además de Neuza Back, Kathryn Nesbitt y la mexicana Karen Díaz como asistentes.