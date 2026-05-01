México obtiene plata en equipo mixto de Súper Final de Copa del Mundo de Clavados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los clavadistas mexicanos Osmar Olvera, Randal Willars, Aranza Vázquez y Alejandra Estudillo obtuvieron este viernes la medalla de plata en la prueba por equipos mixtos en el marco de la Súper Final de Copa del Mundo de la disciplina que se desarrolla en Beijing, China.

La competencia, que incluye ejecuciones en ambas ramas tanto desde el trampolín como de la plataforma, arrojó una puntuación de 422.50 unidades para los saltadores mexicanos, en compromiso ganado por el equipo chino representado por Chengzan Liu, Shan Lin, Wei Lu y Yuming Bai, con 463.70 puntos, mientras que Maddison Keeney, Ellie Cole y Cassiel Rousseau, de Australia, se quedaron con el bronce al sumar 410.45.

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El serial de Copa del Mundo de Clavados 2026 debió ser recortada a tan sólo dos fechas —Montreal y Beijing—, de acuerdo con su programación original, al cancelarse la competencia programada en el Complejo Acuático de Zapopan, tras el clima de violencia generado en el estado de Jalisco derivado del operativo por la captura y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

Asimismo, la Súper Final de Copa del Mundo en China marcó el regreso de los competidores de origen ruso y bielorruso bajo la bandera de sus respectivos países y no con la representación de deportistas neutrales, luego de la sanción por más de cuatro años impuesta a ambas naciones en el marco del conflicto militar en contra de Ucrania.

Previo a la presea por equipos mixtos, México abrió su participación con una medalla de plata por conducto de los subcampeones olímpicos en París 2024, Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya en la prueba de 3 metros sincronizados, así como otra de bronce con Kevin Berlín y Randal Willars, quienes subieron al podio en 10 metros sincronizados.