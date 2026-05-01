México recibirá Campeonato sub-20 de la Concacaf

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) dio a conocer que México recibirá el Campeonato sub-20 varonil, certamen que repartirá plazas disponibles a la Copa del Mundo en la categoría en 2027, así como a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

A través de un comunicado, el organismo anunció la noticia confirmando la sede del torneo que reunirá a los 12 mejores equipos de la región, en una lista que además de México, incluye a las selecciones de Estados Unidos, Honduras, Panamá, Cuba y Guatemala, quienes llegan vía ranking, mientras que Antigua y Barbuda, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Haití y Jamaica, completan la lista previo proceso de clasificación al certamen.

“Agradecemos a Concacaf y a su presidente Víctor Montagliani por la confianza depositada en México para albergar el Campeonato sub-20 de Concacaf 2026. Es un gran honor para nosotros ser parte del desarrollo de la próxima generación del futbol en nuestra región. Esperamos dar la bienvenida a todas las selecciones participantes y a sus aficionados en nuestro país, estamos seguros de que será un torneo exitoso y una gran experiencia que reflejará los estándares de Concacaf y del futbol en nuestra región”, aseguró Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

El Campeonato sub-20 de la Concacaf repartirá cuatro lugares al Mundial de futbol de la categoría en 2027, a disputarse en Azerbaiyán y Uzbekistán, en tanto que sólo repartirá una plaza a Los Ángeles 2028 sin contar en el proceso a Estados Unidos, nación ya clasificada en su calidad de país anfitrión.

México buscará regresar a una justa veraniega, luego de ausentarse en la edición de París 2024 y haber obtenido la medalla de bronce en Tokyo 2020.