Plata y bronce para México en inicio de Súper Final de Copa del Mundo de Clavados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La selección mexicana de clavados inició su participación en la Súper Final de la Copa del Mundo de la especialidad con una medalla de plata y otra de bronce, en el arranque de la competencia desarrollada en el emblemático Cubo de Agua en Beijing, China.

Los subcampeones olímpicos en París 2024, Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya, obtuvieron la medalla de plata en la prueba de 3 metros sincronizados, luego de sumar 420.57 puntos, superados sólo por los anfitriones Zongyuan Wang y Jiuyuan Zheng, quienes totalizaron 460.68 unidades, mientras que el bronce fue para los británicos Anthony Harding y Jack Laugher, con 406.20.

Por su parte, Kevin Berlín y Randal Willars subieron al podio en el tercer sitio, tras concluir con 403.02 unidades en la prueba de 10 metros sincronizados para la rama varonil, conquistada por Renjie Zhao y Zhihao Yang, con 448.68 puntos, en tanto que el segundo puesto fue para los ucranianos Mark Hrytsenko y Oleksil Sereda, con 404.28.

El serial de Copa del Mundo de Clavados 2026 debió ser recortada a tan sólo dos fechas —Montreal y Beijing—, de acuerdo con su programación original, al cancelarse la competencia programada en el Complejo Acuático de Zapopan, tras el clima de violencia generado en el estado de Jalisco derivado del operativo por la captura y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

En más resultados de la delegación mexicana en la jornada inaugural de actividades de la Súper Final, la medallista olímpica Gabriela Agúndez, junto a Alejandra Estudillo, se quedaron a poco más de un punto de subir al podio al ubicarse en el cuarto sitio de la prueba 10 metros sincronizados femenil, con una puntuación de 296.04.

La medalla de oro fue para la pareja china de Yuxi Chen y Wei Lu, con 366.2 unidades, seguidas de las norcoreanas Jin Mi Jo y Mi Rae Kim, con 321.30, en tanto que el bronce le correspondió a las australianas Milly Puckeridge y Ellie Cole, con 297.12.

Por su parte, las gemelas Mia y Lia Cueva Lobato finalizaron en la quinta posición en la prueba de saltos sincronizados desde el trampolín de 3 metros, tras obtener 273.63 puntos, en competencia ganada por las chinas Jia y Yiwen Chan, con 331.05 unidades.