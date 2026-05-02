Director del Cnar viaja sin justificación a China a Súper Final de Clavados

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El director del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (Cnar), Jahir Ocampo, se encuentra en China como parte de la delegación mexicana que asiste en el marco de la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados, a pesar de no contar con una función específica a desempeñar durante la competencia.

A pesar de ser exclavadista y en su momento parte de la selección nacional, el cargo actual con el que Ocampo se desempeña como servidor público no justifica su presencia en la competencia celebrada en Beijing, al no ser parte de la subdirección general de Calidad para el Deporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), área encargada del seguimiento al alto rendimiento.

De acuerdo con el artículo 5 del Reglamento del Cnar, las funciones de su director están orientadas a la operación y funcionamiento deportivo, asistencial y administrativo de la institución, más no a su participación presencial en competencias internacionales por parte de deportistas concentrados en el Centro.

Sin embargo, desde que inició la actual administración de la Conade, encabezada por el también exclavadista Rommel Pacheco, Jahir Ocampo se ha mostrado como un personaje del círculo cercano al titular de la Conade, lo que le ha permitido gozar de ciertos privilegios.

En noviembre de 2025, Proceso publicó el reportaje titulado “El Cnar, una "caja chica" para eventos privados que se desmorona”, en el que se da cuenta que bajo la administración de Ocampo se le ha dado un uso indebido a la instalación donde se organizan torneos deportivos de particulares en los que se cobra el ingreso y el estacionamiento en detrimento de la concentración y preparación de las distintas selecciones nacionales.

Asimismo, en la gestión de Jahir Ocampo, el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento ha protagonizado una severa crisis en el suministro de alimentos a los deportistas como parte de su comedor, derivado de una deuda que la Conade acumuló en 2025 con la empresa prestadora del servicio de alimentación por más de 35 millones de pesos.

Ocampo también ha figurado como operador del propio Pacheco en la integración de la recién ratificada Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura, de la cual forma parte de su Consejo Directivo en calidad de tesorero, en situación interpretable como de conflicto de interés desde su posición, tema desestimado por Fernando Platas, presidente de dicha federación.

“Jahir está como tesorero pero al final se tiene un despacho contable que estará haciendo todo el trabajo”, argumentó Platas durante la ratificación de la federación que encabeza.

“Al final la responsabilidad que tiene Jahir es únicamente de una instalación, él no está directamente con los programas nacionales, eso le corresponde a la subdirección de calidad y las otras subdirecciones con las que se ven los temas, con Jahir sólo se ve el uso de la instalación”, justificó el también exclavadista y medallista olímpico.

Proceso consultó a la Conade para conocer las funciones a desempeñar por parte de Ocampo durante su viaje a China, sin obtener respuesta.