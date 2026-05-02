Osmar Olvera gana bronce en Súper Final de Copa del Mundo de Clavados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El clavadista mexicano Osmar Olvera obtuvo la medalla de bronce en la prueba individual de trampolín de 3 metros correspondiente a la Súper Final de la Copa del Mundo de la especialidad, que se desarrolla en Beijing, China.

Olvera Ibarra se repuso en la final de una ejecución en la que promedió 4.5 de calificación para meterse al podio en el tercer lugar al totalizar 480.50 puntos, en competencia ganada por el chino Zongyuan Wang, con 544.35 unidades, seguido de su compatriota Jiuyuan Zheng, con 500.50.

Este resultado es la tercera medalla para Olvera a su paso por la Súper Final, luego de ganar las platas tanto en saltos sincronizados de 3 metros en mancuerna con Juan Manuel Celaya, así como en la prueba por equipos mixtos junto a Randal Willars, Aranza Vázquez y Alejandra Estudillo.

Asimismo, es la cuarta presea para la delegación mexicana en Beijing, ya que junto a los podios obtenidos por Olvera, se suma el bronce ganado por Willars y Kevin Berlín en la prueba de sincronizados de 10 metros.

La Súper Final de la Copa del Mundo incorporó por primera ocasión un nuevo formato de competencia para las pruebas individuales bajo la modalidad de cara a cara, el cual es una confrontación directa entre dos saltadores durante la ronda preliminar para determinar quiénes avanzan a las semifinales y después a la disputa por las medallas.

El serial de Copa del Mundo de Clavados 2026 debió ser recortada a tan sólo dos fechas —Montreal y Beijing—, de acuerdo con su programación original, al cancelarse la competencia programada en el Complejo Acuático de Zapopan, tras el clima de violencia generado en el estado de Jalisco derivado del operativo por la captura y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” el pasado 22 de febrero.