Grupo Ollamani deberá pagar más de 60 mdd para liberar palcos y plateas del Estadio Banorte durante el Mundial. Foto: Tomás Pérez de la Cruz / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Grupo Ollamani, empresa dueña del Estadio Banorte, deberá pagar 62.4 millones de dólares (equivalentes a mil 087 millones de pesos), a la FIFA, esto como parte de un convenio que realizó con el máximo organismo del futbol para la realización de la Copa del Mundo.

En su “Reporte 4to Trimestre 2025” Ollamani indica:



“La Compañía a través de su subsidiaria Fútbol del Distrito Federal, S.A. de C.V., celebró un convenio con FIFA, conforme al cual asumió obligaciones relevantes y compromisos de pago para el próximo año y antes de iniciar el Mundial 2026 a favor de FIFA, a efecto de lograr que los titulares acreditados de palcos y plateas (los “Titulares”) del Estadio CDMX (Estadio Banorte) (el “Estadio”), puedan usar y acceder a palcos y plateas para presenciar, sin costo alguno, los partidos que se celebrarán en el Estadio durante la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026”.

En el mismo reporte señala que el dinero se deberá “desembolsar a partir del 20 de mayo del año en curso para que, de esta forma, los propietarios de dichos espacios puedan ocuparlos sin costo alguno en el evento que arrancará en junio próximo”.

E informa que, si Ollamani no consigue los recursos económicos “a través de dicha comercialización, se analizaría otras opciones para cumplir con los compromisos asumidos frente a la FIFA “incluyendo la aprobación de un aumento de capital y/o la obtención de financiamiento para tales efectos”.