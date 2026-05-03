Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami y consigue su tercera victoria consecutiva en la F1. Foto: AP/Rebecca Blackwell

MIAMI GARDENS, Florida (AP).- Kimi Antonelli hizo historia al convertirse en el primer piloto en ganar sus tres primeras carreras de Fórmula 1 desde la pole position cuando el piloto de Mercedes, de 19 años, ganó el Gran Premio de Miami el domingo.

Fue la tercera victoria consecutiva para Antonelli, el actual líder del campeonato, que está demostrando al comienzo de esta temporada ser un legítimo aspirante al título.

“Esto es solo el comienzo, el camino aún es largo, pero estamos trabajando muchísimo”, dijo Antonelli. “El equipo está haciendo un trabajo increíble y sin ellos no estaría aquí. Voy a disfrutar de este triunfo y luego volveré al trabajo”.

El italiano y su compañero George Russell han ganado las primeras cuatro carreras de esta temporada para Mercedes y las cuatro poles hasta la fecha. No pudieron subir al podio en la carrera al sprint del sábado, que terminó con un doblete para Lando Norris y Oscar Piastri de McLaren, la única victoria que los pilotos de Mercedes no han conseguido esta temporada.

“Kimi, eso fue realmente impresionante. Sabes que me gusta quejarme, pero hoy no había nada de qué quejarse”, le dijo el jefe de Mercedes, Toto Wolff, a su joven piloto. “Muy bien”.

Antonelli aventaja a Russell por 20 puntos en la clasificación del campeonato.

Antonelli partió desde la pole, pero tuvo una salida resbaladiza en la pista mojada del Autódromo Internacional de Miami. La amenaza de fuertes lluvias llevó a la Fórmula 1 a adelantar el inicio de la carrera tres horas, y hubo una tormenta eléctrica a primera hora de la mañana con relámpagos directamente sobre el Hard Rock Stadium, pero el cielo se despejó antes de que comenzara el evento.

Sin embargo, los pilotos atacaron las primeras 25 vueltas como si la lluvia pudiera regresar en cualquier momento, lo que provocó un caos inicial, incluso para Antonelli.

Charles Leclerc, de Ferrari, tuvo una salida espectacular desde la tercera posición y se lanzó al liderato cuando Antonelli se salió de la pista intentando defenderse. Un instante después, Max Verstappen hizo un trompo al intentar contener a Leclerc cuando ambos coches chocaron.

El contacto provocó que Verstappen, que partía desde una segunda posición, su mejor resultado de la temporada, cayera al noveno puesto tras el trompo.

Antonelli se recuperó y retomó el liderato en la quinta vuelta, y los líderes intercambiaron brevemente posiciones cuando Leclerc volvió a ponerse al frente antes de que el vigente campeón del mundo, Norris, tomara el relevo en la vuelta 14.

Verstappen fue remontando posiciones y llegó a liderar brevemente mientras otros entraban a boxes, pero Antonelli superó a Norris en la salida de boxes y recuperó el liderato definitivamente una vez que se completó el ciclo.

Norris terminó segundo, a 3,2 segundos de Antonelli.

“Fue una carrera con altibajos, la verdad. Nos adelantaron en boxes. No hay más excusas”, dijo Norris. “Deberíamos haber entrado primero a boxes. Kimi hizo un buen trabajo. Mis felicitaciones a Mercedes y a Kimi. Hicieron una buena carrera”.

Leclerc estaba a punto de terminar tercero hasta que Oscar Piastri, de McLaren, lo adelantó en la última vuelta. Leclerc hizo un trompo y tuvo que conformarse con la sexta posición.

Russell fue cuarto y Verstappen logró su mejor resultado de la temporada con Red Bull, un quinto puesto. Lewis Hamilton, de Ferrari, fue séptimo.

Cadillac, en su primera carrera en Estados Unidos, tuvo un fin de semana poco brillante en la pista, a pesar de su gran presencia en Miami con apariciones y eventos. Sergio Pérez terminó en el puesto 16 y Valtteri Bottas en el 18, siendo este último el último auto en cruzar la meta de los 22 pilotos participantes.

Un comienzo desordenado

Isack Hadjar fue descalificado tras la clasificación y salió último, pero su carrera duró cinco vueltas antes de estrellar su Red Bull contra el muro. Hadjar se mostró visiblemente enfadado por el resultado, golpeando su casco antes de bajarse del coche y marcharse furioso.

Segundos después, Pierre Gasly y Liam Lawson chocaron, lo que provocó que el coche de Gasly volcara por completo. El vehículo del francés quedó atascado con las ruedas traseras sobre una barrera, y él salió del BMW, que quedó parcialmente suspendido, por sus propios medios.