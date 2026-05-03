Paulo Strehlke gana plata en Copa del Mundo de Aguas Abiertas en Italia

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- El nadador mexicano Paulo Strhelke obtuvo la medalla de plata en la prueba de 3 kilÃ³metros knockout correspondiente a la tercera fecha del serial de Copa del Mundo de Aguas Abiertas celebrada en el Golfo Aranci de la isla de CerdeÃ±a, Italia.

Strehlke Delgado, de 20 aÃ±os de edad, tocÃ³ la meta con un tiempo de 6 minutos, 01 segundos y 70 centÃ©simas en la final de la competencia ganada por el hÃºngaro David Betlehem, con 6:00.40, mientras que el bronce fue para el italiano Gregorio Paltrinieri, con 6:02.80.

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Este resultado representa la primera presea para el nadador morelense en una Copa del Mundo, luego del duodÃ©cimo lugar en su debut olÃ­mpico en ParÃ­s 2024, asÃ­ como la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior AsunciÃ³n 2025 en la prueba de 10 kilÃ³metros.

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Paulo Strehlke Delgado puts Mexico on the map with a breakthrough podium finish in the 3KM knockout sprint pic.twitter.com/thqCPkb0CZ â€” World Aquatics (@WorldAquatics) May 2, 2026

La competencia de 3 kilÃ³metros knockout es un formato incorporado por la FederaciÃ³n Mundial de Deporte AcuÃ¡ticos (World Aquatics) desde el aÃ±o anterior para las aguas abiertas, el cual consta de una primera etapa de 1,500 metros en la ronda preliminar, una segunda de 1,000 en la semifinal y 500 en la gran final con la disputa por las medallas.