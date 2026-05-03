Randal Willars cierra con plata participación mexicana en Súper Final de Clavados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El mexicano Randal Willars obtuvo la medalla de plata en la prueba individual de plataforma de 10 metros correspondiente a la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados que concluyó este domingo en Beijing, China.

Willars Valdez totalizó 538.15 unidades, calificación que representó la mejor puntuación en su carrera y que incluyó notas de 9.0 en el clavado cuatro vueltas y media al frente en posición B con grado de dificultad 4.1 —el más alto de toda la competición—.

La medalla de oro fue para el chino Yuming Bai, con 542.95, mientras que el bronce le correspondió a su compatriota Junjie Lian, con 506.80, para completar el podio.

La Súper Final de la Copa del Mundo incorporó por primera ocasión un nuevo formato de competencia para las pruebas individuales bajo la modalidad de cara a cara, el cual es una confrontación directa entre dos saltadores durante la ronda preliminar para determinar quiénes avanzan a las semifinales y después a la disputa por las medallas.

“Estoy muy feliz, esta es mi mejor actuación en una competición”, destacó Willars en declaraciones para la televisora china CGTN. “Disfruté mucho el nuevo formato, esta medalla es fruto de todo el esfuerzo que he puesto en mis entrenamientos diarios. Mi meta es mejorar mi desempeño y buscar una medalla en el Mundial del siguiente año”, agregó.

Con este resultado, Willars llegó a tres medallas en Beijing, ya que además del subcampeonato en la prueba individual de plataforma, obtuvo el segundo lugar en la competencia por equipos mixtos junto a Osmar Olvera, Aranza Vázquez y Alejandra Estudillo.

Asimismo, México finalizó su participación en el segundo lugar del medallero de la Súper Final con tres platas y dos bronces, en tabla ganada por China con ocho oros, dos platas y un bronce.