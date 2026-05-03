Sinner vence a Zverev y gana el Abierto de Madrid; logra su quinto título consecutivo de Masters 1000. Foto: AP/Manu Fernández

MADRID (AP).- Jannik Sinner, número uno del mundo, superó con facilidad a Alexander Zverev en la final del Mutua Madrid Open para ganar el torneo por primera vez y convertirse en el primer hombre en ganar cinco eventos Masters 1000 consecutivos.

Sinner derrotó este día al número tres del mundo, Zverev, por 6-1 y 6-2, logrando así su vigésimo tercera victoria consecutiva. Ya había ganado torneos Masters 1000 en Montecarlo, Miami e Indian Wells este año, y en París el año pasado.

“Creo que hay mucho trabajo detrás de esto”, dijo Sinner. “Mucha dedicación y sacrificio por mi parte cada día. Obviamente, ver estos resultados significa mucho para mí”.

Zverev perdió contra Sinner en las semifinales de cada uno de esos torneos. Ganó en Madrid en 2018 y 2021, y fue subcampeón ante Carlos Alcaraz en 2022.

Sinner no enfrentó ningún punto de quiebre en su cómoda victoria sobre Zverev en el complejo de tenis Caja Mágica de Madrid.

“Estoy muy contento de haber seguido creyendo en mí mismo”, dijo Sinner. “Me presento cada día, en cada entrenamiento, esforzándome al máximo con la disciplina necesaria. Para ello, necesitas tener el equipo adecuado a tu lado, y yo lo tengo. Estoy muy contento conmigo mismo, pero también con el equipo, y esto significa mucho para todos nosotros”.

Sinner jugará próximamente en Roma con la oportunidad de levantar el trofeo en el único torneo Masters 1000 que aún no ha ganado. El italiano de 24 años busca unirse a Novak Djokovic como el único hombre en completar el Masters de Oro de su carrera. El serbio ganó los nueve torneos en dos ocasiones.

En la final femenina del sábado, Marta Kostyuk de Ucrania venció a Mirra Andreeva de Rusia por 7-5, 6-3.