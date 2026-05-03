Tamara Vega señala empantanamiento del caso por pederastia y trata en contra de su exentrenador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La expentatleta Tamara Vega acudió este sábado a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para dar seguimiento al caso en contra de quien fuera su entrenador, Sergio Escalante, por los delitos de pederastia y trata de personas.

Tras más de dos años de empantanamiento, la deportista en retiro, acompañada del abogado Marco Antonio Chávez, compartió su experiencia a través de un video en redes sociales, en el que calificó de positiva su visita a la FGJCDMX, a la espera de que el proceso legal pueda tomar otra dinámica en la que no se beneficie al presunto agresor.

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“Tengo muchos sentimientos, obviamente, por un lado es una investigación que se inició hace dos años y mi carpeta se judicializó en noviembre, es decir, que lleva varios meses en revisión ya para liberar una orden de aprehensión contra mi agresor. Lo que nos hizo mucho ruido es que extrañamente la carpeta estaba en el limbo”, explicó Vega Arroyos.

“Sin embargo, estuvimos hablando con el fiscal, mencionamos todos los procesos que hemos hecho, todos los exámenes que he hecho, físicos, psicológicos, médicos, todos los hemos cumplido, todos han sido a mi favor y es una lucha por la que no voy a parar, que va a seguir y hoy me salgo de esta fiscalía con un buen sabor de boca”, agregó la olímpica en Londres 2012 y Río 2016.





En febrero de 2024, Tamara Vega acudió por primera ocasión a la FGJCDMX para notificar la denuncia interpuesta en 2023 ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra la Mujeres y Trata de Personas de la FGR, misma que remitió la carpeta de investigación al órgano capitalino por considerar que no era su competencia.

Desde entonces, el avance del caso ha sido mínimo, aún a la espera de que puedan llamar a Escalante ante el Juez de Control para llevar a cabo la formulación de imputación como parte de la audiencia inicial donde se le notifique formalmente los delitos que se le atribuyen.