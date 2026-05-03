Tigres golea 3-1 a Chivas en el inicio de la Liguilla del torneo Clausura de la Liga MX

Ángel Correa de los Tigres, se disputa el balón con Omar Govea de las Chivas del Guadalajara. Foto: Cuartoscuro / Gabriela Pérez Montiel

NUEVO LEÓN (AP) — Juan Brunetta y Diego Sánchez marcaron un par de dianas en un lapso de tres minutos para que Tigres sellara en casa una goleada por 3-1 sobre Chivas el sábado, en el duelo de ida de su serie de cuartos de final de la liguilla del torneo Clausura de la Liga MX.

Ricardo Marín puso adelante al "Rebaño sagrado" con el único remate a puerta que hicieron en la primera mitad a los 11 minutos.

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Jesús Angulo emparejó con un cabezazo, a un centro de tiro de esquina, en el inicio del descuento previo al descanso.

La remontada llegó en los primeros minutos del complemento con un soberbio remate de volea de Brunetta, a centro del uruguayo Fernando Gorriarán, a los 52 minutos.

Sánchez consumó a los 55 minutos un gran contragolpe, en el que volvió a ser habilitado por Gorriarán, para sellar por el centro del campo el triunfo al llegar al área y superar al arquero Óscar Whalley.

Chivas se va de la Sultana del Norte con un duro revés que lo obliga a ganar en el duelo de vuelta el 9 de mayo en el estadio Akron con una diferencia de dos goles para avanzar a las semifinales apelando a los criterios de desempate en el global.

Whalley, quien cubre la ausencia de Raúl "Tala" Rangel, uno de los cinco jugadores de Chivas llamados a la concentración de jugadores de la Liga MX para la Selección Nacional, lució con varias atajadas a remates de Rodrigo Aguirre y Brunetta en una primera mitad, que terminó por dominar los locales.

Además de la ausencia de Rangel, Chivas también tuvo que arreglárselas para cubrir las partidas de Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando "La Hormiga" González, todos en la concentración del Tri. También echaron de menos por lesión a Daniel Aguirre y Hugo Camberos.

Las ausencias de las Chivas terminaron por notarse en el campo, en el que Tigres, que no tuvo llamados a la selección, mostró su potencial y dejó ir varias oportunidades para hacer más holgada la victoria.

En el duelo de la jornada 14 de la fase regular, los felinos se impusieron en este mismo campo 4-1 a Chivas, cuando iba de líder.

Con esta ventaja en el curso doméstico, Tigres se enfocará en su duelo del próximo martes, en la vuelta de la Copa de Campeones de Concacaf, cuando reciba a Nashville, de la MLS, serie que van ganando 1-0 los felinos.

El domingo continuará la liguilla con los partidos América vs. Pumas y Toluca vs. Pachuca.

CRUZ AZUL SE VA CON VENTAJA SOBRE ATLAS

El nigeriano Osinachi Ebere celebró un doblete con el que Cruz Azul venció a domicilio 3-2 a Atlas, en el duelo de ida de su serie de cuartos de final de la liguilla.

El argentino Rodolfo Rotondi abrió el marcador por los celestes a los 45+3; mientras que Ebere encontró las redes a los 55 y de penal a los 87.

Alfonso González, a los 69, y Aldo Rocha, de penal a los 81, empataron momentáneamente por los rojinegros.

El conjunto celeste encamina la eliminatoria con esta victoria en el Estadio Jalisco, con la que obliga a los rojinegros a ganar el duelo de vuelta el 9 de mayo por dos goles de ventaja, pues el empate global favorece a La Máquina por su mejor posición en la clasificación.

Ebere vivió su mejor noche desde que llegó a México, pues apenas tenía un tanto en su aventura en la Liga MX. El penal que convirtió fue marcado después de la intervención del VAR para que el árbitro Yonatan Peinado Aguirre revisara el video para señalar una falta de Rodrigo Schlegel sobre Willer Ditta.