América enfrenta riesgo de eliminación ante posible alineación indebida

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El América enfrenta la posibilidad de quedar eliminado de la liguilla por el título en el Clausura 2026 sin jugar el partido de vuelta de los cuartos de final ante Pumas, luego de que el conjunto universitario ingresara una queja ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por presunta alineación indebida este domingo en el encuentro de ida que finalizó 3-3 en el Estadio Banorte.

Según el artículo 52 del Reglamento de Sanciones de la FMF, una alineación indebida en instancias de liguilla es castigada con la pérdida del derecho a seguir compitiendo en la llamada fase final, lo que se traduce en una eliminación directa del equipo infractor.

La polémica se desprende luego de que América utilizó su segunda ventana de cambios con tres sustituciones al minuto 62. Una de ellas consideraba el ingreso de Thiago Espinosa y la salida de Miguel Vázquez, al mismo tiempo en que el jugador azulcrema Sebastián Cáceres era atendido por un choque de cabezas.

El cuerpo arbitral, encabezado por Luis Enrique Santander, autorizó el movimiento táctico de la banca americanista, mientras se daba a conocer que Cáceres tendría que abandonar el partido bajo el protocolo de conmociones cerebrales, lo que provocó que el cuerpo técnico le pidiera al “Shocker” Vázquez que regresara al terreno de juego para modificar la sustitución por Cáceres, luego de que apenas había cruzado la línea de banda, consumando su salida, elemento bajo el cual Pumas estaría respaldando su protesta.

Finalmente, Santander, auxiliado por el cuarto oficial Maximiliano Hernandez, avaló la modificación y autorizó el regreso de Vázquez a la cancha y el ingreso de Espinosa por Cáceres en seguimiento al protocolo tratándose de una conmoción.

De acuerdo con el artículo 26 del Reglamento de Competencia de la Liga MX para la temporada 2025-2026, una de las causales para determinar una alineación indebida es no respetar las condiciones de alineación, sin embargo, la regulación también considera que en caso de conmoción declarada por el médico especialista, su equipo podrá sustituirlo sin importar que concluyeran los cambios permitidos.

Bajo este contexto, América pudo haber sustituido tanto a Vázquez como a Cáceres sin alterar sus ventanas de cambio, en omisión que incluso podría ser atribuible al cuerpo de colegiados por desconocimiento de la norma.

No obstante, el reglamento arbitral avalado por International Board en su regla número 5 le da atribuciones al silbante para no reanudar el partido en caso de que detecte una situación irregular, lo cual sucedió, atendiendo el caso mientras el encuentro se mantenía detenido, por lo que la cédula no registró ningún tipo de confusión, dando por bueno el cambio de Thiago Espinosa por Sebastián Cáceres.