Empate agónico 3-3 del Manchester City vs. Everton da impulso a Arsenal en la Premier League. Foto: X: @ManCityES

LONDRES (AP).- Este lunes, Jérémy Doku anotó en el último aliento para que el Manchester City rescatara un empate 3-3 en su visita a Everton, devolviendo el impulso por el título de la Premier League al líder Arsenal.

El empate puso fin a una racha de tres victorias consecutivas del City y lo dejó a cinco puntos del club londinense.

Los dirigidos por Pep Guardiola tienen un partido pendiente, pero el tropiezo en el estadio Hill Dickinson implica que ahora Arsenal es dueño de su destino. Los Gunners tienen tres partidos por disputar.

El City tiene cuatro y sabía que necesitaba ganar para mantener la presión sobre el equipo de Mikel Arteta. Pero, aunque el City dominó la posesión en la primera mitad, le costó generar ocasiones claras y no fue hasta los 42 minutos cuando Doku encontró espacio en un área abarrotada para clavar un disparo con efecto y romper el empate.

Everton, sin embargo, reaccionó en la segunda parte y marcó tres veces en un lapso de 13 minutos.

Un pase atrás corto del defensor del City Marc Guéhi fue interceptado por el suplente Thierno Barry, que lo empujó por debajo de un incrédulo Gianluigi Donnarumma.

Cinco minutos después, la defensa del City volvió a ser sorprendida cuando Jake O’Brien se elevó en el primer palo para peinar a la red un córner de James Garner.

Barry puso el 3-1 a los 81, cuando un disparo se desvió y le quedó a su paso para definir a placer.

Pero justo cuando los aficionados visitantes del City empezaban a salir del estadio, Erling Haaland se lanzó al ataque y firmó 25to gol de la temporada, picando el balón por encima de Jordan Pickford.

El City se volcó al ataque y, en el séptimo minuto del tiempo añadido, Doku anotó con un zapatazo.

Fue un golpe devastador para Everton, que aún abriga la esperanza de asegurar un puesto europeo. La victoria lo habría dejado a dos puntos del séptimo lugar, pero en cambio quedó décimo, igualado en puntos con Fulham y Chelsea.