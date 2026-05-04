FIFA inhabilita cinco años a exdirectivo de futbol de Guyana por acoso sexual

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Órgano de Decisión de la Comisión de Ética independiente de la FIFA inhabilitó a Ian Alves, ex secretario general de la Federación de Futbol de Guyana (GFF), para ejercer cualquier clase de actividad relacionada con el futbol durante cinco años, esto tras declararlo culpable de abuso de poder con el fin de acosar sexualmente a mujeres del personal de la GFF.

El órgano señaló que además de la suspensión también impuso una multa al exdirectivo de 20 mil francos suizos, equivalente a 22 mil dólares estadounidenses, tras determinar que infringió las disposiciones del Código de Ética de la FIFA relativas a la protección de la integridad física y mental, el abuso de posición y los deberes generales.

La FIFA agregó en un comunicado que “mantiene una postura estricta de oposición a todo tipo de abusos en el futbol” y que “la Comisión de Ética trata todos los casos conforme al Código de Ética, y aborda cada uno de ellos con la singularidad que merece”.

La decisión se notificó a Alves este día, fecha en la que entró en vigor la sanción. El ex secretario general renunció a su cargo en 2024.