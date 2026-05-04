Murió Eduardo Lamazón, comentarista de boxeo, a los 69 años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día se confirmó que Eduardo Lamazón, comentarista de boxeo, falleció a los 69 años. “Don Lama”, quien es considerado una de las voces más emblemáticas del pugilismo, trabajó en TV Azteca y fue secretario ejecutivo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

La información del fallecimiento del comentarista fue confirmada por su familia en Instagram a través de un comunicado:

''Hoy no me dirijo a ustedes con un adiós, sino con un profundo y sincero hasta luego. México no fue solalmente el lugar donde desarrolle mi pasión por el boxeo; fue el país que me abrió sus puertas cuando más lo necesitaba, que me brindó oportunidad y me dio un hogar durante más de 50 años y, sobre todo, un sentido de pertenencia que marcó mi vida para siempre".





“Con mucha tristeza informo la partida de Eduardo Lamazon! Un hermano que me dio esta vida en el boxeo. Mil gracias Lama Lamita por tu entrega conmigo por tus grandes pláticas y nuestras noches bohemias de boxeo! Te extrañaré siempre”, escribió en X el también comentarista Carlos Aguilar.

Con mucha tristeza informo la partida de Eduardo Lamazon! Un hermano que me dio esta vida en el boxeo! Mil gracias Lama Lamita por tu entrega conmigo por tus grandes pláticas y nuestras noches bohemias de boxeo! Te extrañaré siempre. — Carlos A Aguilar C. (@elzarcaguilar) May 4, 2026

Por su parte, TV Azteca también compartió un mensaje en la misma red social para despedir al comentarista:

"¡Hasta siempre, querido amigo! Eduardo Lamazón partió a los 69 años y la familia de TV Azteca lamenta profundamente su fallecimiento. Se va una voz inolvidable, un referente del boxeo y un apasionado del pugilismo, dejando una huella imborrable dentro y fuera del ring. Hoy, el boxeo despide a uno de sus más grandes fieles seguidores. Descanse en paz".

¡Hasta siempre, querido amigo! ???



Eduardo Lamazón partió a los 69 años y la familia de TV Azteca lamenta profundamente su fallecimiento. Se va una voz inolvidable, un referente del boxeo y un apasionado del pugilismo, dejando una huella imborrable dentro y fuera del ring.



Hoy,… pic.twitter.com/m5c9tMHZNW — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 4, 2026

Hasta ahora no se han dado a conocer las causas del fallecimiento de “Don Lama”, quien nació el 2 de diciembre de 1956 en Buenos Aires.