Niega diputado Catalino Duarte nexos con familia de narcos

Señor director.- Por este medio y en términos del Art. 8 de la Constitución Política Federal, me veo obligado en aclarar lo siguiente: 1.- En la nota publicada en la versión de Internet de la empresa Proceso que usted atinadamente dirige, del pasado domingo 28 de septiembre del presente año, titulada " Gobierno federal investiga presuntos nexos del alcalde de Iguala con el narco " y firmada por La Redacción, se me relaciona con una familia a la cual no conozco y con la que menos aún tengo parentesco. Al enterarme de esta información me sorprendí y preocupé por las consecuencias que ello pudiera tener al vincularme con personas presumiblemente dedicadas a hechos delictivos del orden federal. Reitero que es una información errónea, pueden revisar mi árbol genealógico y con ello se demostrará lo que estoy afirmando, esto es, que no son de mi familia. Diputado federal Catalino Duarte Ortuño