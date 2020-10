Niega Vicario Castrejón nexos con el narco

Señor director.- En relación a la nota publicada en el portal de la prestigiada revista que Usted dirige, y que se refiere a la aparición de una manta colocada por presuntos miembros de la delincuencia organizada en la ciudad de Iguala, en la que se alude a un servidor, expreso mi total y absoluto rechazo a las dolosas imputaciones que hacen sobre mi persona, que junto con mi familia, hemos sido víctimas recurrentes de la inseguridad. Los señalamientos son totalmente falsos y pido que no se pierda de vista dos aspectos: el primero, que provienen de una delincuencia que hace uso de los medios para propósitos perversos y, segundo, que ha sido mi familia y en lo particular un servidor, victimas y perseguidos de la delincuencia organizada, a tal grado que nos hemos visto en la necesidad, por nuestra propia seguridad, de salir de nuestro municipio, región y hasta del estado. Las agresiones directas contra un servidor y mi familia, constan en averiguaciones previas que han sido del conocimiento público. La primera grave afectación, la tuvimos en la persona de mi señor padre de nombre Genaro Vicario Castrejón, quien fue secuestrado en el año 2000, tal y como refiere la denuncia interpuesta en la Procuraduría General de la Republica y en la Procuraduría General del Estado de Guerrero. Posteriormente, el 8 de marzo del año 2008, siendo presidente del Congreso del Estado de Guerrero fui víctima de un intento de secuestro, cuya denuncia está radicada en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. Siendo Presidente de la Comisión de Gobierno del congreso local fui objeto en el 2009 de diversos tipos de amenazas por parte de delincuencia organizada, como consta en las denuncias que presenté ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. El 30 de junio de 2013, dos propiedades que tengo en la ciudad de Iguala, un salón de fiestas y un hotel, fueron incendiadas, como actos de la delincuencia organizada. Dichos hechos fueron del conocimiento de la opinión pública, a través de los medios de comunicación, mismos que quedaron asentados en la averiguación previa HID/SC/01/0867/2013 en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común de la ciudad de Iguala. Como he relatado anteriormente, junto con mi familia, hemos tenido que enfrentar una serie de circunstancias que han afectado a mis hijos, a mi esposa y a mis padres, ya que desde esas fechas, hemos sido víctimas de diversos tipos de amenazas y agresiones directas, por lo que reitero que las acusaciones plasmadas en esa manta son completamente falsas. Manifiesto mi disposición de comparecer ante las autoridades correspondientes si así lo requieren. Soy un hombre de trabajo y mi trayectoria está a la vista de todos. He sido funcionario público en la entidad, diputado federal, diputado local, senador de la Republica y, en todas mis actividades, me he conducido con transparencia y profesionalismo, por lo que niego tener cualquier liga o vínculo con algún grupo o persona que se maneje fuera de la ley. Por la atención de permitirme aclarar lo que lesiona seriamente la honra de mi familia y la propia en un asunto que me parece sumamente delicado, le expreso mi total agradecimiento por la publicación que haga de la presente aclaración como es mi derecho constitucional. A T E N T A M E N T E LIC. HÉCTOR VICARIO CASTREJON