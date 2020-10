Niega Saucedo amenazas a Villanueva

Señor director.- Lamento que el doctor Ernesto Villanueva haya sido objeto del atentado en CU , pues el campus universitario es el terreno para la tolerancia y la construcción de ideas fértiles en beneficio de la comunidad y del país que deseamos. Un servidor, doctor José Isidro Saucedo González, fui señalado en diversos medios de información como la persona que amenazó al doctor Ernesto Villanueva, por lo que desde este momento niego de manera tajante y rotunda haber realizado la conducta que se me atribuye. Ignoro el porqué se me involucra en ese asunto, mi trayectoria en la agencia informativa CISA-Proceso en otros años y mi paso por el periódico El Universal, también hace ya varios ayeres, así como mi carrera profesional y académica dan pruebas de mi respeto a la ley, honorabilidad y el aprecio a mis compañeros; por lo que creo que las autoridades ministeriales y policiacas encontrarán a los responsable y me permitirán recuperar mi buen nombre. Reitero que no existió ninguna amenaza de mi parte en agravio de la persona que me menciona; en su momento, cuando sea requerido, acudiré ante las autoridades para aclarar esa penosa imputación. Dr. José isidro Saucedo González Técnico académico en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM