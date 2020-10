Sobre la mansión presidencial

Señor director.- Me refiero a la nota informativa difundida esta mañana por la página web del semanario Proceso con el título "La mansión presidencial no tiene nada mexicano..." la cual hace eco del artículo publicado por la Sra. Guadalupe Loaeza el día de hoy en el diario Reforma con el título "Desde Sierra Gorda 150". Me permito precisarle lo siguiente: El arquitecto que diseñó la casa en cuestión suele solicitarme piezas para vestir sus obras al momento de que éstas son fotografiadas. Es el caso de la residencia donde fueron tomadas las fotografías de obra mía que no fue vendida si no simplemente prestada al realizador del inmueble por un breve período luego del cual me fue devuelta. Cabe señalar que radico en México desde los años setenta, donde he llevado a cabo gran parte de mi trabajo artístico y que los costos manejados en la nota sobre el precio de mi obra distan mucho de acercarse a la realidad del mercado del arte. Y por cierto las flores que la Sra. Loaeza atribuye a Georgia O'Keeffe definitivamente no son de ella. Le apreciaré la aclaración a la nota en cuestión a fin de que su amplio público lector, en el cual me encuentro, quede enterado de esa precisión. Jan Hendrix