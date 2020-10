Sobre Los legisladores más corruptos

Señor director. Le escribo para solicitarle respetuosamente que, en virtud del derecho de réplica reconocido en el artículo 6º constitucional, publique las siguientes precisiones con respecto a la nota escrita por Jesusa Cervantes, en su versión en línea , de fecha del 5 de septiembre y cuya cabeza es la siguiente: Los legisladores más corruptos. La reportera Jesusa Cervantes da cuenta a su manera de una discusión que el pasado 4 de septiembre tuvimos en el Pleno de la Cámara de Diputados respecto a la transparencia y las subvenciones ordinarias y extraordinarias que reciben los Grupos Parlamentarios. No cuestiono la evidente parcialidad de la nota sino sus notorias imprecisiones, distorsiones y, en algunos casos, falsedades. Un breve recuento ayudará a aclarar los puntos medulares del debate. 1.- Desde la curul pregunté al diputado Ricardo Monreal si estaría dispuesto a suscribir la iniciativa que presenté –y en la que he estado insistiendo desde el inicio de la Legislatura- para hacer a los Grupos Parlamentarios sujetos obligados de la Ley de Transparencia y, de esta manera, evitar excesos y también difamaciones a los legisladores, como es el caso de los supuestos “bonos”. La razón, lo expliqué desde la tribuna unos minutos después, es que se sabe cuánto dinero se da a las bancadas, pero no qué hacen éstas con tales recursos. Es decir, se manejan con discrecionalidad y opacidad. 2.- Los diputados Ricardo Monreal y Zuleyma Huidobro aceptaron que no tienen prueba alguna de que se haya depositado dinero extra a las cuentas de los legisladores y que se refieren únicamente de las subvenciones extraordinarias que se dieron los Grupos Parlamentarios. Es decir, no hay tales “bonos”. Además, es absurdo decir que se dieron esos recursos por aprobar reformas, pues se dan en la misma proporción, según el número de legisladores, a las bancadas que votaron a favor de las reformas que a las que votaron en contra. 3.- Tanto el diputado del PAN, Víctor Serralde, como un servidor, hicimos ver la pantomima de Ricardo Monreal con el famoso cheque de 15 millones de pesos que, según él mismo, le han devuelto en seis ocasiones. Incluso pregunté en tribuna si alguien tenía alguna duda de lo que pasaría cuando lo haga por séptima vez. Y es que si en verdad quisiera regresar esos recursos, bastaría con que realizara un depósito o una transferencia bancaria sin necesidad de que alguna instancia le dé permiso para hacerlo. 4.- Se equivoca la reportera Jesusa Cervantes al dar por buena la información equivocada que dio la diputada Zuleyma Huidobro en tribuna. Los 15 millones de pesos que Movimiento Ciudadano hace como que regresa corresponden únicamente a las subvenciones extraordinarias de octubre de 2013 a la fecha. Ese Grupo Parlamentario ha recibido por ese mismo concepto 40 millones de pesos desde el inicio de la Legislatura. Otra cosa son las subvenciones ordinarias. Por cierto, unas y otras son constatables, basta con que la reportera pida la información a la Oficina de Transparencia que por ley debe existir en la Cámara. 5.- En tribuna afirmó Ricardo Monreal que para él las subvenciones extraordinarias son ilegales. Después de tantos años de legislador llegó a esa conclusión y me parece una opinión respetable. Pero entonces tiene que explicar por qué dice que quiere regresar sólo 15 millones si los otros 25 millones por subvenciones extraordinarias que ha recibido son igualmente “ilegales”. A confesión de parte, relevo de pruebas. 6.- Las subvenciones extraordinarias provienen del presupuesto aprobado y, en ese sentido, no son recursos adicionales. Sin embargo, coincido plenamente que el Congreso debe dar cuenta de la utilización de cada peso que recibe y que eso debe incluir a los Grupos Parlamentarios. De ahí que insista tanto en hacerlos Sujetos Obligados en Transparencia. No debe haber ningún resquicio de opacidad en el manejo de recursos públicos y, en cambio, debe conocerse y justificarse plenamente la pertinencia de cada partida. 7.- En efecto, no he recibido un solo peso extra por haber votado a favor o en contra de cualquiera de las leyes o reformas que han sido aprobadas. Lamento que esa verdad sea disfuncional a las campañas de desprestigio contra el Poder Legislativo, mismas que benefician al proyecto restaurador que quisiera ver a las Cámaras nuevamente sometidas a la voluntad presidencial. La propuesta del PRI de reducir “pluris” se monta en ellas y las reproduce para volver a tener, artificialmente, mayoría absoluta en el Congreso. 8.- La reportera Jesusa Cervantes afirma primero que fui “aliado” de Rosario Robles en su paso por la Jefatura de Gobierno en 1999 y luego que fui su “colaborador”. Lo primero es relativo, lo segundo falso. Pienso que Rosario hizo un buen papel al frente de la Ciudad y no soy de los que celebro que haya tomado un derrotero distinto, pero nunca trabajé con ella y siempre he estado en Nueva Izquierda. Por supuesto que la conozco desde hace mucho, pues ambos venimos del movimiento universitario. 9.- Respeto la visión de la reportera Jesusa Cervantes, pero muchos vimos un debate distinto, tal como puede constatarse en otras notas periodísticas. Quizás sea buena idea que PROCESO ponga en línea las intervenciones de quienes participamos de la discusión y que sus lectores formen su propia opinión. De entrada, les hago llegar las mías, en virtud de que Comunicación Social de Cámara nos las proporciona de manera oficiosa.Atentamente Fernando Belaunzarán ( @ferbelaunzaran ) Diputado Federal del PRD. Respuesta de la reportera En atención a la réplica del diputado Fernando Belauzarán del PRD aclaro que ni distorsiones ni falsedades aparecen en el artículo de opinión en comento. Una respuesta puntual a cada uno de sus puntos lo constatará: 1 En el séptimo y octavo párrafos del artículo de opinión se establece claramente lo que el diputado preguntó a Monreal: si estaría dispuesto a firmar una iniciativa que obligara a los grupos parlamentarios a dar cuenta el dinero que reciben. No hay distorsión de su planteamiento en tribuna. 2. En el artículo nunca se dice que “se ha depositado dinero extra a las cuentas de los legisladores”, aunque en abono a la transparencia que invoca Belauzarán su grupo parlamentario debiera detallar a dónde han ido a parar los millonarios recursos que por “subvenciones extraordinarias” ha recibido el PRD, determinar cuánto se entregó a cada diputado o en cuáles rubros se gastó. Por cierto, las subvenciones extraordinarias no existen en la ley, de ahí que son ilegales. 3. Como dice el diputado Belauzarán, en el artículo se consigna que Movimiento Ciudadano ha intentado devolver 15 millones de pesos que llegaron a sus arcas mediante el concepto “subvenciones extraordinarias”. Tampoco hay distorsión, sólo se consigna su dicho. 4 y 5. Dice que doy por bueno el dicho de la diputada Zuelyma Huidobro quien afirma que 25 millones de pesos depositados a MC no son de subvenciones extraordinarias, --como sostuvo Belauzarán durante la discusión— y me sugiere que pida información a la Oficina de Transparencia. Esto no es necesario ya que los documentos son públicos, están en la página de la Cámara de Diputados y ya fueron difundidos por el semanario Proceso en su edición 1969 del 27 de julio pasado. En el artículo que nos ocupa sólo se consignó el dicho de la diputada y no me corresponde a mi defender a MC. 6. Sostiene el legislador que “las subvenciones extraordinarias provienen del presupuesto aprobado”. En primer término, reiteró, dicho concepto no existe en la ley. El hecho de que la Junta de Coordinación Política y el Comité de Administración autoricen y llamen así a millonarios recursos que entregan a los grupos parlamentarios no las hace legales, y claro que provienen del presupuesto, nunca se ha dicho lo contrario, pero no han sido etiquetados para dicho concepto. 7. Dice que no ha recibido ningún peso, así está consignado en el artículo. 8. Dije que fue “aliado” y “colaborador” de Rosario Robles nunca que fuera parte de la nómina del Distrito Federal cuando ella ocupó el cargo de la jefatura de gobierno. 9. Igualmente respeto su visión. Parece ser que la palabra que tanto molesta al diputado Belauzarán es la de “bono”. En el centro del debate, a las subvenciones extraordinarias se les consideró por la opinión pública y la legisladora Huidobro como “bono” disfrazado; así se consignó en el artículo de opinión en donde precisamente yo doy mi opinión. No se trata de una “nota”, a pesar de ello cada uno de los párrafos tiene sustento. Por último, el punto central es aclarar en qué gastaron los coordinadores parlamentarios los millonarios recursos que les fueron entregados bajo el concepto ilegal de “subvenciones extraordinarias”. Dice el diputado que nunca recibió en su cuenta dinero extra por reforma aprobada. Dichas partidas de entrega coinciden con las fechas de aprobación de diversas reformas, la última el miércoles 6 de agosto, en plena discusión de la reforma electoral. Corresponde en todo caso a su coordinador aclararle en qué utilizó esas cantidades millonarias. Es más, por qué no le sugiere a su coordinador que transparente a la opinión pública, por lo pronto, en qué ha gastado su fracción parlamentaria los 77 millones 962 mil pesos que le han entregado bajo el concepto de "subvenciones extraordinarias" de septiembre de 2012 a febrero de 2014. Gracias por su atención. Jesusa Cervantes