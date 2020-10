TÜV Rheinland no certificó Línea 12 del Metro en 2012

Señor director.- El día 19 de enero del año en curso salió a la luz una noticia firmada por La Redacción del portal Proceso ( http://www.proceso.com.mx/?p=393551 ), y el día 20 del mismo mes se publicó una nota bajo el nombre de Sara Pantoja, en el mismo portal ( http://www.proceso.com.mx/?p=393639 ), donde se menciona a TÜV Rheinland como el organismo que certificó la Línea 12 del Metro del Distrito Federal durante el año 2012, información que es totalmente falsa y es nuestro deber expresar que dicha empresa certificadora no es la que otorgó el certificado de seguridad en aquel momento. Para mantener la imagen y reputación de TÜV Rheinland como una empresa alemana establecida en este país, solicitamos de la manera más amable se pueda aclarar bajo el mismo espacio publicado y en los medios que haya sido replicada que, TÜV Rheinland de México S.A. de C.V. no tuvo participación alguna en la certificación de la Línea 12 del Metro del Distrito Federal, durante el 2012. Respecto a la declaración del año pasado, el entonces director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, mencionó que: “El organismo certificador TÜV son los que acreditan que se construyó bien y que los trenes operaban en seguridad”. Es importante destacar que, las siglas TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) significan Asociación Técnica de Supervisión. En Alemania existen diversos organismos certificadores cuya denominación comercial contiene el nombre TÜV pero entre ellas no hay ninguna relación, son independientes e incluso competidores a nivel mundial, por lo que probablemente sea alguna de esas otras organizaciones a que se refirió el entonces funcionario. De acuerdo a la información recién publicada por la Comisión Investigadora de la Línea en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), fue el pasado 8 de enero que TÜV Rheinland de México S.A. de C.V. recomendó a la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno capitalino: “Evaluar la posibilidad de cambiar el material rodante con una configuración de tren adecuada a la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México”, siendo hasta finales del 2014, que TÜV Rheinland intervino por primera ocasión en esta certificación. TÜV Rheinland es sinónimo de seguridad, calidad y eficiencia desde hace 20 años en México y más de 140 a nivel mundial y que cuenta con una red de expertos en todas sus áreas de negocio ubicados en tres oficinas dentro de la República: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Agradeceremos su apoyo para aclarar lo antes posible el malentendido. Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración y atentos a sus comentarios. TÜV Rheinland de México, S.A. de C.V. +52 55 8503-9940 Señor director: Por un error involuntario, en la nota mencionada adjudiqué a la empresa TÜV Rheinland México SA de CV información y señalamientos que en realidad corresponden a TÜV Sud Rail. Ofrezco una disculpa a los lectores y a la empresa afectada. Atentamente: Sara Pantoja