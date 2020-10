Sobre cuñado de Moreno Valle que usa a campesinas para obtener contratos millonarios

Señor director: Samuel Capdevielle González y Francisco Elías Hernández Gutiérrez, Socios Fundadores de CAHEN & Asociados, por medio de la presente hacemos referencia a la publicación del 29 de septiembre del 2015 en el Portal de lnternet de la Revista Proceso titulada " Cuñado de Moreno Valle utiliza a campesinas para obtener contratos millonarios ", en la cual se hace referencia a los suscritos y la firma de abogados a la que representamos, así como a diversas personas que han colaborado con nosotros, por lo que manifestamos lo siguiente: l. CAHEN & Asociados, es un despacho de asesoría legal, fiscal y contable que se constituyó en mayo del 2013, cuya principal actividad es la asesoría a diversas personas físicas y morales en el ámbito legal empresarial. 2. La estructura de CAHEN & Asociados se compone por los Socios Fundadores, así como diversos Asociados que nos apoyan y ayudan en la ejecución y prestación de servicios a los clientes de la firma, como es el caso de las personas designadas como delegados para la protocolización del acta de Asamblea de Scientia Aprendizaje Significativo, S.C., a que hace referencia la publicación correspondiente. 3. Al ser CAHEN & Asociados una entidad prestadora de servicios legales cuenta con una cartera de clientes amplia, misma que es administrada de forma independiente por cada uno de los socios de la firma, es decir los clientes son atendidos y trabajados de conformidad con la representación de cada socio, un ejemplo de lo anterior es el Grupo Imagina México, cuyo socio titular y responsable es el licenciado Francisco Elías Hernández Gutiérrez. 4.- Es importante mencionar que así como tenemos clientes con los cuales interactuamos de manera continua y constante, una firma como la que representamos, también se compone por la prestación de servicios eventual a clientes diversos, y tal es el caso de la Sociedad Scientia Aprendizaje Significativo, S.C., quien únicamente acudió al socio Samuel Capdevielle González, para dar seguimiento a la protocolización ante fedatario público de ciertas Actas de Asamblea, y para lo cual se designó como asesores a ciertas personas que colaboraban a esa fecha con la firma que representamos, siendo el socio responsable de dicha cuenta el lícenciado Samuel Capdevielle González. 5.- Es importante mencionar, que desconocemos totalmente la relación que pueda existir entre nuestros clientes y terceros, ya que nuestra prestación de servicios se limita a la regulación societaria interna de cada una de las entidades, así como de cualquier solicitud de clientes eventuales como es del caso de Scientia Aprendizaje Significativo, S.C. 6.- Por último es importante destacar que preocupados por la seguridad jurídica de todos nuestros clientes, tenemos celebrados con los mismos diversos contratos de confidencialidad que nos obligan al principio de secrecía entre prestador de servicios-cliente, estableciendo que los fines de la presente carta son únicamente informativos, de buena fe y desvinculando a nuestra organización de la tarea periodística realizada por no tener fundamento para mencionarnos, ni injerencia en las suposiciones establecidas en el portal de la revista Proceso. En conclusión, solicitamos a Proceso y los medios en que tenga injerencia, abstenerse de seguir publicando notas con referencia a CAHEN & Asociados, referencias personales a sus socios, y en su caso referencia a sus colaboradores o ayudantes externos por generar daños y perjuicios en sus esferas jurídicas, atendiendo a las posibles acciones legales que se pudieran generar. Ejercitando el Derecho de Réplica en materia periodística, solicitamos a usted publicar la presente por todos los medios en que se haya comunicado la nota antes mencionada, y en las redes sociales o medios impresos en que se haya publicitado. Lic. Samuel Capdeville González Socio Fundador Lic. Francisco Elías Hernández Gutiérrez Socio Fundador Capdevílle, Hernández, Noriega & Asociados, S. C.Señor director: En relación con la carta enviada por los licenciados Samuel Capdevielle González y Francisco Elías Hernández Gutiérrez, socios del Despacho Capdevielle, Hernández, Noriega y Asociados, S.C. (CAHEN & Asociados), quiero hacer las siguientes precisiones: El 14 de julio de 2014, el licenciado Capdevielle firmó el acta de la Asamblea General de la empresa Scientia Aprendizaje Significativo, S.C., la cual fue protocolizada ante el Notario Público Número 18, Jorge Morales Obrego, y quedó registrada en el Volumen 1681 en el instrumento 76824 de esa notaría. En ese documento, junto al nombre del Lic. Capdevielle aparecen los de las supuestas propietarias de dicha empresa, Socorro Luna Rodríguez y María Filomena de la Cruz Sánchez. En este caso, como él mismo lo refiere en su carta, serían las clientas de su despacho. Pregunto al licenciado Capdevielle si no le pareció irregular que dos humildes mujeres campesinas comparecieran y rubricaran las actas como las propietarias de una empresa dedicada a, entre otras cosas, la prestación de servicios de consultoría en factor humano, servicios de asesoría, supervisión y la impartición y diseño de cursos y talleres de desarrollo humano. En la entrevista que la corresponsal realizó con ambas mujeres ellas constataron que ni siquiera tenían conocimiento de que eran propietarias de una empresa, por lo que es un hecho que no fueron las que contrataron los servicios de CAHEN & Asociados. Este despacho podría aclarar y responder a la pregunta: ¿Quién lo contrató? Máxime cuando esta consultoría obtuvo contratos pagados con recursos públicos. Por último, resulta sorprendente que en una entrevista grabada, el licenciado Hernández Gutiérrez se mostró nervioso cuando se le preguntó si Samuel Capdevielle tenía o había tenido relación laboral con Grupo Imagina México. Primero fingió no conocerlo y luego dijo que era un “chico que estuvo como pasante” en Grupo Imagina México. Ahora reconocen que son socios en el despacho CAHEN. Atentamente Gabriela Hernández Reportera