Sobre desfalco en el ISSSTE de Sonora

Señor director: El 26 de octubre en el portal de proceso.com.mx se publicó la nota titulada "Diputada panista, responsable de desfalco de más de 4 mil 103 mdp en Sonora". al respecto deseo realizar las siguientes afirmaciones: Es absolutamente falso que exista un faltante en el Fondo de Pensiones de ISSSTESON como el que se menciona en la nota arriba mencionada. Al respecto le informo que no existe procedimiento alguno en mi contra por eta situación como falsamente se establece en su publicación. Es importante resaltar que hay personas interesadas en llevar a cabo una campaña de desprestigio en mi contra y lamentablemente algunos medios de comunicación ha hecho eco de estos señalamientos falsos. Lamento que la revista que usted dirige no haya tomado en cuenta mi punto de vista sobre este particular antes de difundir la información en su distinguido medio. Durante mi gestión al frente del instituto, mi desempeño fue apegado a derecho y a los principios que deben regir el actuar de los servidores públicos y jamás he utilizado un recurso público de manera indebida. Agradeceré la pronta publicación de esta carta aclaratoria y me pongo a sus órdenes para cualquier aclaración. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa Diputada federalLa información que sustenta la nota mencionada está basada en documentos actuariales y declaraciones vertidas a este reportero. Y el proceso legal al que se hace referencia consta en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), y en el registro de testimonios vertidos por la propia diputada federal –entonces directora de Isssteson- durante la comparecencia que sostuvo con diputados locales el 14 de agosto de 2014. Milton Martínez Corresponsal