Tres cartas sobre Cuñado de Moreno Valle utiliza a campesinas para obtener contratos millonarios

Señor director: Por medio de la presente, hago de su conocimiento que en días pasados del presente mes de septiembre del presente año, atendí amablemente y quizá confiando en la buena fe de una persona que dijo ser reportero de la revista Proceso. A efecto de complementar lo expresado por un servidor en dicha entrevista, aclaro lo siguiente: Al efecto expreso que presté mis serv1c1os profesionales para Scientia Aprendizaje Significativo, S.C., de junio del 2012 a junio del 2015, periodo en el que además fungí como apoderado legal de la Sociedad referida. De igual forma, me permito exponer que soy prestador de servicios profesionales independiente, por lo que tengo relación con diversas personas físicas y morales en calidad de clientes. Por otra parte, subrayo que algunas de las declaraciones vertidas en dicha entrevista por el que suscribe en relación con el Grupo Imagina México, las expresé tomando como base comentarios de gente externa que prestó sus servicios profesionales para ciertos proyectos de Scientia Aprendizaje Significativo, S.C., y no por gente que entiendo, haya tenido relación directa alguna de las sociedades referidas, por lo tanto dichas expresiones corresponden a hechos de los cuales por obviedad no fui testigo directo. A fin de que no sean tergiversadas las mismas es que hago la presente aclaración. Atentamente José Luis Samaniego DiéguezSeñor director: En respuesta a la carta que fue enviada por el señor José Luis Samaniego Diéguez, hago las siguientes precisiones: La investigación periodística en torno a la empresa Scientia Aprendizaje Significativo, S.C., fue realizada de manera conjunta por el portal de noticias Animal Político y Proceso, al ser ambos integrantes de la alianza de medios y organizaciones que conforman Méxicoleaks. La entrevista con el señor Samaniego fue realizada en el domicilio de éste, el 23 de septiembre, por el corresponsal de Animal Político en Puebla, Ernesto Aroche y compartida con Proceso como parte de esa alianza. En respuesta a lo que dice el Sr. Samaniego en su carta, transcribo, textual, parte de la grabación de esa entrevista en poder de ambos medios. “Yo me involucro en esta empresa por cuestiones de un amigo, un amigo me invita a participar, este, yo participo como administrador de Scientia, y pues no hay mucho más que decir, así me involucro, un amigo fue el que me invitó”. -Entonces, ¿Ustedes le reportaban a este grupo de empresas de Imagina México? -Si. -¿Si sabe que a final de cuentas Imagina México es propiedad o una de las cabezas que está en este grupo es Fernando Manzanilla? -Claro”. Gabriela Hernández Corresponsal de Proceso en PueblaSeñor director: Como es de su conocimiento el 29 de septiembre del presente año, se publicó cierto artículo en el portal de la revista que usted dirige, en el cual se hace referencia a la Sociedad Scientia Aprendizaje Significativo, S.C. Scientia Aprendizaje Significativo, S.C., es una sociedad integrada por un grupo de profesionistas que tiene como objeto la prestación de servicios de asesoría, entre otros, de consultoría, impartición de cursos, capacitación y outsourcing, prestación de servicios que se otorga a sus clientes tanto de naturaleza privada, como entidades públicas de conformidad con los proyectos asignados. Retomando la publicación antes citada, emito las siguientes precisiones: A) Estructura Societaria de Scientia Aprendizaje Significativo, S.C. Es relevante precisar que la naturaleza de una Sociedad Civil, como es el caso de Scientia permite inicialmente ser constituida por dos socios, para posteriormente llevarse a cabo la incorporación por diversos profesionistas y técnicos como Socios Industriales o Asociados, según corresponda, toda vez que la calidad de Socio Capitalista, Socio Industrial y Asociado es intransferible como establece la cláusula novena de los estatutos sociales de Scientia, mismos que son parte de la escritura constitutiva de Scientia a que ustedes se refieren en su publicación. En seguimiento a lo expresado en los párrafos anteriores en términos a las características de Scientia, una vez iniciadas las operaciones de la misma, se han ido incorporando de conformidad con los proyectos operados por la Sociedad, tanto Socios Industriales como Asociados para efectos de llevar a cabo la operación de la Sociedad, así como de los proyectos desarrollados por la multicitada entidad. B) Con relación al domicilio de Scientia Aprendizaje Significativo, S.C. Es importante precisar que desde su constitución Scientia Aprendizaje Significativo S.C., ha tenido sus oficinas en más de un domicilio, mismos que se han ubicado en inmuebles que no son exclusivos para el arrendamiento de Scientia. C) El supuesto hecho de que Scientia Aprendizaje Significativo, S.C.. ha obtenido ciertos contratos públicos. Como se menciona al principio de este comunicado, Scientia presta servicios a entidades tanto públicas como privadas, por lo cual ha celebrado diversas negociaciones para la prestación de servicios con empresas del sector privado como dependencias del sector público, entre las que se encuentran entidades del ámbito municipal, estatal y federal, siendo sumamente importante precisar que todo contrato obtenido por Scientia es producto de las gestiones y experiencia que ha desarrollado la entidad en la prestación de servicios, llevándose a cabo de conformidad con los lineamientos de la ley, como pueden ser entre otros ciertas licitaciones. Consecuencia de que Scientia ha tenido que llevar a cabo todo tipo de procesos legales para la obtención de contratos es que la referida entidad está al corriente de cualquier tipo de obligación derivada de la operación de la misma, de lo contrario no hubiera podido concluir los procedimientos para efectos de los contratos de prestación de servicios tanto públicos como privados. D) El supuesto hecho de que se hace referencia a una entrevista con el señor José Luis Samaniego Diéguez. Es importante precisar que el señor José Luis Samaniego Diéguez, dejó de prestar servicios para Scientia Aprendizaje Significativo, S.C., en junio del presente año, lo anterior, consecuencia de la pérdida de confianza en el mencionado señor Samaniego, así como la falta de organización y enfoque de él mismo, toda vez que el señor Samaniego confundía entre las responsabilidades de Scientia Aprendizaje Significativo, S.C., y sus funciones con clientes diversos, razón por la cual y por así convenir a los intereses de la Sociedad se determinó dar por concluida la prestación de servicios profesionales con el multicitado señor Samaniego, así como revocar las facultades que como apoderado legal tenía el señor Samaniego en Scientia Aprendizaje Significativo, S.C. En virtud de lo anterior, expreso que las declaraciones vertidas en la publicación citada por el nuevamente referido señor José Luis Samaniego Diéguez, no tienen relación en tiempo, forma y lugar y por lo tanto con la realidad sobre Scientia Aprendizaje Significativo, S.C., razón por la que se deben adoptar con reservas dichas expresiones. Por lo anteriormente expuesto, mucho agradeceré tenga a bien publicar la presente, en el portal de la revista que usted dirige, así como cualquier otro medio, respetando el derecho de réplica a nombre de Scientia Aprendizaje Significativo, S.C. Gabriel Eduardo Monforte Socio de Scientia Aprendizaje Significativo S.C.Señor director: En principio la carta de Scientia Aprendizaje Significativo, S.C., no aclara lo fundamental, que es por qué esa empresa, dedicada a la consultoría y la impartición de talleres y cursos de capacitación, entre otros, está registrada a nombre de las señoras Socorro Luna Rodríguez y María Filomena de la Cruz Sánchez, que como ya se dijo en el reportaje publicado, son dos campesinas que habitan una localidad rural del municipio de Nopalucan y que no tenían idea de que sus firmas fueron usadas para constituir esa consultoría. Aparte, si bien es cierto que “la naturaleza de una sociedad civil” como lo es Scientia permite la incorporación de socios industriales y asociados, en la búsqueda que realizamos en el Registro Público de la Propiedad de Puebla, hasta el 23 de septiembre de este año, esa empresa no registró ningún incremento en el número de socios, por lo que las únicas integrantes de la sociedad, de manera legal y hasta hace tan sólo unos días, son Socorro Luna y Filomena de la Cruz. Por lo anterior, resulta bastante extraño que el Sr. Gabriel Eduardo Monforte Vallado se presente en esta carta como socio de Scientia. En cuanto al domicilio, me parece irregular que si el Sr. Monforte Vallado envía esta carta para hacer una aclaración, no aporte el domicilio o teléfono actual de esa consultoría, cuando los únicos que se encontraron durante la investigación periodística coincidieron con Grupo Imagina México. Y por último, si el interés de la empresa es aclarar su situación, considero que lo primordial sería una explicación de por qué, a tres años de haberse constituido Scientia , las señoras legalmente propietarias no han recibido un peso de las ganancias obtenidas por los contratos de esa razón social. Así como por qué personas que trabajan o trabajaron para grupo Imagina México, que preside el Sr. Fernando Manzanilla Prieto, cuñado del Gobernador Moreno Valle, aparecen como actoras en procesos legales y contratos de esa empresa. Gabriela Hernández Corresponsal de Proceso en PueblaSeñor director: En la publicación del 29 de septiembre del 2015 en el portal de Internet de la revista Proceso, se pretende involucrar erróneamente a Grupo Imagina México y a mi persona en un presunto tráfico de influencias. Consecuencia de lo anterior, por la presente procedo a aclarar lo siguiente: El grupo que dirijo actualmente, Grupo Imagina México (GIM), está integrado por diversas sociedades, así como una Fundación. Sin embargo, es falsa la vinculación que ustedes hacen en alusión a un presunto control por parte de GIM de la empresa Scientia Aprendizaje Significativo. También es falso que la sociedad Gestión de la Convivencia, Derechos Humanos y Cultura de la Paz A.C., forme parte del Grupo Imagina México, tal como la nota señala. Citan en su reportaje al Señor José Luis Samaniego Dieguez, como un personaje que le reportaba al grupo de empresas de Imagina México, pero debo aclararles que yo no conozco a esta persona, que este individuo no tiene ni ha tenido relación laboral o de prestación de servicios con alguna de las empresas de GIM, y que cualquier vinculación que dice haber tenido con personas ligadas a cualquiera de nuestras empresas, no ha sido autorizada ni conocida por mí. Al igual que con el señor Samaniego, expreso con respecto a 2 señoras referidas en la publicación y la supuesta coordinadora; no he tenido contacto alguno con ellas, no las conozco y nadie de mi grupo de empresas ha estado autorizado para ello. Por lo que corresponde a los domicilios de las entidades de GIM, comento que los domicilios que ha ocupado GIM, son los que se enumeran a continuación: A) Desde junio del 2006 a octubre del 2013, Boulevard Manuel Ávila Camacho 36, interior 1406, colonia Lomas de Chapultepec, código postal 11000. B) De octubre del 2013 a mayo del 2014, Séneca 55, colonia Polanco Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal México, código postal 11560. C) De junio del 2014 a la fecha, Fuente de las Pirámides 16. interior 10, colonia Lomas de Tecamachalco, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Asimismo, aclaro que Imagina México A.C. (Fundación Imagina México), tuvo su domicilio de enero del 2013 a septiembre del 2014, en Diagonal 39 Oriente 3905, colonia Huexotitla, Puebla, Puebla, señalando que actualmente dicha entidad tiene como domicilio el referido en el inciso C) anterior. Es importante mencionar que los domicilios anteriormente referidos no son exclusivos de GIM, toda vez que los inmuebles señalados han sido y son compartidos bajo el esquema de arrendamiento y subarrendamiento con otras entidades diversas ajenas a GIM. En relación a la similitud de asesores legales que puedan existir entre Grupo Imagina México y otras entidades, les puedo comentar que efectivamente las personas que se mencionan prestaron servicios legales para GIM. Sin embargo, entre otros las personas señaladas por ustedes dejaron de prestar sus servicios con nosotros antes de las fechas en las que ustedes indican que fungieron como asesores o delegados de otras sociedades, Las personas mencionadas por ustedes en su artículo dejaron de trabajar con GIM en las siguientes fechas: A) La señorita Cynthia Gabriela García Díaz el 29 de abril del 2014, como se puede verificar con su baja ente el IMSS, B) El señor Samuel Capdevielle González el 30 de noviembre del 2012, como se puede verificar con su baja ante el IMSS, y C) El señor Joaquín Ruiz el 15 de julio del 2014, como se puede verificar también en su constancia de baja ante el IMSS. Por lo que se señala de Sandra Rosete, efectivamente sé que colaboró en la Secretaría General de Gobierno de Puebla (nunca de manera directa conmigo) así como de forma voluntaria y esporádica (pro-bono) en Imagina A.C., hoy Fundación Imagina México. No es como ustedes describen “cercana colaboradora” mía, sé quién es pero desconozco cuáles son las actividades empresariales y profesionales que Sandra Rosete ha desempeñado en los últimos tiempos o cuales desempeña en la actualidad. En relación a mi supuesta injerencia en las operaciones de la sociedad mencionada por ustedes, deseo aclarar que estuve ausente física y legalmente de las operaciones de Grupo Imagina México, desde abril del 2010 hasta julio del 2014, ya que durante ese tiempo, tuve distintas responsabilidades en el ámbito público, y en el ámbito político, ampliamente conocidas. A partir de mi regreso a la actividad empresarial he tenido que reorganizar y remover a un número importante de colaboradores que integraban distintos niveles de la estructura del Grupo, desterrando prácticas y personas nocivas para nosotros. Entiendo que en muchos habrá molestia y que lo más sencillo es tratar de afectar a la sociedad y a la persona que les quito sus privilegios. Me parece también interesante que, además, estos supuestos tráficos de influencia se den a partir de mis posturas públicas en relación a las limitaciones que ha generado el Congreso del Estado de Puebla en materia de candidaturas independientes. Postura que he hecho pública de tiempo atrás y que me volvió a situar recientemente en medio de la acción política. Aprovecho para comentar que desde el 30 de abril del 2013 no soy funcionario público, y que todas las actividades empresariales que llevamos a cabo se realizan por medio de GIM y sus sociedades. Suplico a usted publicar la presente carta aclaratoria, por los mismos medios electrónicos y en las redes correspondientes en los que se haya dado publicidad a su reportaje. Fernando Manzanilla Prieto Representante Legal de Grupo Imagina México.Señor director: En relación a la carta enviada por el señor Fernando Manzanilla Prieto, representante legal de Grupo Imagina México, me permito precisar: La investigación periodística realizada por Animal Político y Proceso, a partir de la denuncia que llegó a la plataforma Méxicoleaks, sobre la empresa Scientia Aprendizaje Significativo, S. C., está sustentada en documentos oficiales y públicos, así como en entrevistas grabadas. Cuando encontramos que una consultoría, con contratos en el ayuntamiento, el gobierno estatal e instituciones federales, está a nombre de dos humildes mujeres, a los medios que participamos en la investigación nos quedó claro que alguien ligado al poder --y que, por lo mismo, tenía la necesidad de ocultarse--, recurrió a esta irregularidad para hacer negocios en Puebla. Si no, ¿para qué usar prestanombres? El texto publicado no inventó los nombres de personas y domicilios que en él aparecen. Los tomó tal y como están consignados en documentos y contratos realizados por Scientia. Dichos nombres y domicilios tienen una coincidencia: el Grupo Imagina México, que encabeza el Sr. Manzanilla. Él mismo confirma todas estas “coincidencias” en su carta. En el caso de Sandra Rosete, ella misma asegura en su curriculum haber sido Directora de Vinculación Institucional de Imagina México, A.C. hasta octubre de 2014, con lo que queda en claro que en septiembre de ese año -cuando fungió como representante de Scientia en el contrato que firmó esa empresa con el Ayuntamiento de Puebla- colaboraba al mismo tiempo con el holding que preside el Sr. Manzanilla. Igualmente, Rosete mantenía o mantiene una relación sentimental con Miguel Abad, quien fue el Secretario Técnico de la Comisión de Transición del Ayuntamiento de Puebla que el Sr. Manzanilla presidió. Ambos –Rosete y Abad— ventilan dicha relación en sus cuentas de Facebook y Twiter. Las mismas autoridades que contratan a Scientia están relacionadas con Manzanilla: es cuñado del gobernador, fue coordinador de campaña y encargado del proceso de entrega recepción del alcalde Antonio Gali Fayad y el concuño de éste, el poblano Jorge Stefan Chidiac, era director de Bansefi, cuando le adjudicó contratos directos a esa consultoría. La entrevista grabada con José Luis Samaniego Dieguez, exrepresentante legal de Scientia, fue la que acabó por confirmar todas estas conexiones que ya eran evidentes. Otra cosa que converge sobre lo mismo es el trato preferencial que ha tenido la empresa, la opacidad de algunos contratos, y la falta de interés, mostrada hasta ahora, por parte de autoridades estatales y municipales para investigar quién está detrás de esta empresa que usa “prestanombres” para obtener contratos públicos. El Sr. Manzanilla, como él mismo lo refiere, dejó de ser funcionario del gobierno estatal en 2013 y concluyó la entrega recepción del municipio de Puebla en enero de 2014, pero aún sigue siendo el cuñado del gobernador Rafael Moreno Valle, por lo que legalmente está impedido para acceder a contratos en esta entidad. Atentamente Gabriela Hernández Corresponsal de Proceso en Puebla