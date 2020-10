Sobre los "moches" en el PAN

De la diputada Kathia Bolio Señor director: En relación a la nota firmada por el reportero Álvaro Delgado, en la que se me atribuyen declaraciones en contra del Presidente Nacional de mi Partido, aclaro lo siguiente: 1) En ningún momento fui contactada por el reportero para aclarar, confirmar o desmentir la información que plasma en su nota “Diputada acusa a Ricardo Anaya de controlar los “moches” en el PAN”. 2) El mensaje que el Presidente Nacional del PAN y el Coordinador de mi Grupo Parlamentario me han transmitido como diputada, lo mismo que al resto de mis compañeros legisladores, es que este Presupuesto de Egresos, el 2016, debe ser el más transparente de todos. 3) El Grupo Parlamentario del PAN está firmemente comprometido con dar prioridad al gasto de inversión sobre gasto corriente, en materia de infraestructura, educación, salud y combate a la pobreza, con los controles de transparencia que sean necesarios. Por todo lo anterior, la nota resulta absolutamente falsa, por lo que solicito atentamente que esta aclaración sea publicada en su totalidad. Kathia Bolio Pinelo Diputada federalSeñor director: La nota sólo informa que usted expuso tener conocimiento de que algunos alcaldes han recibido propuestas del CEN para gestionarles recursos a cambio de una comisión, no que usted haya recibido esa instrucción de Anaya. La información que usted expuso en una reunión interna la obtuve desde el miércoles y desde el jueves en la mañana, cuando había sesión de la Cámara de Diputados, la busqué vía telefónica en el grupo parlamentario del PAN. Una persona, que dijo ser su secretaria, tomó mis datos y mi petición de consulta. No recibí ninguna respuesta y, por eso, hasta la noche del el viernes envié la información al portal de Proceso. El titular de la nota, “Diputada acusa a Ricardo Anaya de controlar los ‘moches’ en el PAN”, no es de mi autoría. Atentamente Alvaro Delgado ReporteroSeñor director: Los señalamientos realizados este sábado 7 de noviembre de 2015 contra el Presidente Nacional del Partido Acción Nacional, respecto al Presupuesto 2016, son falsos. La nota “Diputada acusa a Ricardo Anaya de controlar los “moches” en el PAN” contiene información absolutamente falsa, opuesta en su totalidad a los objetivos, conductas y principios que caracterizan a la actual administración del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. El principal compromiso de la actual dirigencia del Partido Acción Nacional es con la transparencia y con los mexicanos. En la reingeniería y renovación del Partido no hay lugar para ningún tipo de práctica abusiva y/o discrecional. Los únicos intereses por los que vela el Partido Acción Nacional son los de los mexicanos, y para garantizar que así sea creó, como una primera medida, la Comisión Anticorrupción, que goza de plena autonomía para investigar, prevenir y sancionar a los panistas que no se apeguen a este principio. En lo que respecta al Presupuesto de Egresos de la Federación, el pasado martes 3 de noviembre el Presidente Nacional del PAN propuso cinco criterios para normar la discusión y, en su caso, aprobación del mismo, incluyendo transparencia total, la prohibición expresa de intermediarios para acceder a recursos asignados por parte de los gobiernos, así como la solicitud de auditorías específicas, con los que refrendó su total compromiso con la transparencia, para garantizar el correcto ejercicio de los recursos públicos y, sobre todo, sancionar a quien pretenda lucrar con las asignaciones presupuestales. Una vez hecha la aclaración correspondiente, solicito la publicación íntegra e inmediata de este desmentido. Fernando Rodríguez Doval Secretario de Comunicación del CEN del PAN Respuesta del reportero Señor director: La discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos es una facultad que constitucionalmente le corresponde a la Cámara de Diputados, no a los partidos políticos, incluido el PAN. La posición pública de Anaya sobe el uso de los recursos presupuestales, a los que el vocero Rodríguez Doval alude, está contenida en la nota. Atentamente Alvaro Delgado