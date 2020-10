Sobre la denuncia de 'boquete financiero” de 300 mdp en alcaldía de León

Señor director: La siguiente, es una respuesta a las medias verdades y a las mentiras completas, emitidas por el alcalde de León, Guanajuato, Héctor López: Primero.- Yo solicité licencia al cargo en marzo pasado y correspondió al doctor Octavio Villasana Delfín, cerrar la administración 2012-2016; él gobernó el último semestre de la administración el municipio de León, Guanajuato y realizó la entrega-recepción a las nuevas autoridades. Segundo.- La “insuficiencia presupuestal”, a la que se refirió lunes 30, el edil Héctor López, obedece a la dinámica natural de los municipios. Son necesidades permanentes -- bacheo y gastos operativos--; no se trata de recursos que existan y que de pronto desaparezcan del erario; simplemente se refiere al monto que se ocupa para el funcionamiento del municipio. Tercero.- Todos los niveles de gobierno hemos recibido faltantes (no desvíos, como dijo el propio alcalde Héctor López) al momento de asumir el cargo; se padece en lo municipal, estatal y federal. Cuarto.- Los gobiernos locales deben de lidiar por la falta de recursos año con año, no solamente al cambio de administración. Quinto.- Héctor López informó el lunes que se necesitaban 20 millones para pavimentar calles a través del Fideicomiso de Obras por Cooperación; Cuando yo recibí la administración, se requerían 30 millones de pesos. Sexto.- El alcalde López afirmó que más de la mitad de los vehículos no servían. La realidad es que estos vehículos no se deterioraron en 3 años, tenían un desgaste acumulado y nosotros les dimos mantenimiento e incluso adquirimos nuevas unidades, por ejemplo 120 vehículos con recursos del Subsemun. Séptimo.- Dijo que después de las elecciones y hasta un día antes de la administración se contrataron a 400 personas. La realidad es que hubo 376 movimientos de personal, pero son altas naturales para el funcionamiento de la administración: 126 nuevos cadetes para la Academia Metropolitana de Seguridad Pública; 78 nuevos policías y tránsitos; 88 recontrataciones por honorarios y eventuales para atender las Plazas de la Ciudadanía, que son unidades que creó la administración 2012-2015, para atender a los leoneses en zonas marginadas y acercarlos con el Gobierno; y 84 contrataciones nuevas para cubrir vacantes operativas en diversas dependencias, atendiendo a las necesidades de la Administración Municipal. Octavo.- Dijo que el programa Taxi Seguro no funcionaba. La realidad es que el reporte de septiembre indicaba que este software, que se utiliza para enlazar a los taxistas con la Central de Emergencias, emitió más de 2 mil 500 alertas que fueron atendidas por las autoridades, la mayoría de temas de seguridad y de algunos accidentes. También comentó que dejamos 10 casinos operando sin permiso. Lo cierto es que al inicio de la administración 2012-2015 registramos 10 establecimientos que operaban o estaban por iniciar operaciones como casinos, sin contar con todos los permisos; y para el término de la administración, y tras la intervención de la Dirección de Desarrollo Urbano y del Ayuntamiento, 2 establecimientos ya contaban con permiso (Fantastic y Big-Bola), 2 no operaban porque el Municipio no se los permitió (Egiptian y Palmas), y uno más continua con los trámites (PayDay). Atentamente Bárbara Botello Exalcaldesa de León y actual diputada federal