Sobre la agenda digital

Señor director: Me refiero a su nota “ La agenda digital, confidencial y conflictiva ”, publicada en el portal www.proceso.com.mx el pasado 31 de julio de 2015. Al respecto, deseo hacer las siguientes precisiones: 1.No existe un documento denominado “Agenda Digital Nacional” en proceso de elaboración, ni de negociación, ni de discusión. La “Estrategia Digital Nacional” fue hecha pública por el Presidente Enrique Peña Nieto el 25 de noviembre de 2013, en un evento público que tuvo amplia cobertura mediática, y tal documento es el que contiene las políticas públicas en materia digital que se están implementando en esta administración. 2.Por lo anterior, al no existir proceso de discusión ni negociación, tampoco existen los “acuerdos de confidencialidad” a los que hace referencia en su nota. La “Estrategia Digital Nacional” se elaboró y publicó hace casi dos años, y se encuentra vigente durante toda la presente administración, como se establece en el “Programa para un Gobierno Cercano y Moderno”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013. 3.Al hacer referencia y centrar el análisis de la nota en la “Agenda Digital Nacional” de abril de 2011, y a una supuesta falta de actualización de la misma ante la reforma en telecomunicaciones de 2013, el autor de la nota ignora por completo la publicación de la Estrategia Digital Nacional a la que se hace referencia en el punto 1 anterior. Por lo tanto, el análisis es inadecuado y anacrónico, al referir en prácticamente toda la nota a una Agenda Digital Nacional que estuvo vigente en la administración anterior, y que supuestamente no se ha actualizado. 4.Asimismo, se aclara que la información vertida en la nota no guarda relación alguna con la Quinta Conferencia MInisterial sobre la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe. En dicha conferencia no se discutirá ningún documento nacional, ni existen acuerdos de confidencialidad, ni se tocarán asuntos relacionados con el Plan Nacional de Banda Ancha, como parece implicarse. El alcance de esta Conferencia es la suscripción, por 34 países de la región, del plan de acción de la región en materia digital para el período 2015-2018, denominado “Agenda Digital eLAC 2018”. Dicho plan de acción será público el próximo 7 de agosto de 2015, cuando se presentará en la clausura del evento, y no se refiere a ninguno de los contenidos señalados en la nota, sino a las metas que como región, los países latinoamericanos y del Caribe, se trazan para sus políticas digitales en los próximos tres años. No omito mencionar que en la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, adscrita a la Oficina de la Presidencia de la República, no se recibió solicitud alguna por parte de la revista proceso para emitir postura, corroborar, y/o brindar información acerca de la Quinta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información, ni de algún otro punto relacionado con la Estrategia Digital Nacional. Agradeceré su atención para publicar esta aclaración a la brevedad, para que sus apreciables lectores cuenten con información precisa y contextualizada sobre la Quinta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe, y sobre la existencia y vigencia de la Estrategia Digital Nacional 2013-2018. Ricardo Pompa Michel Coordinador de Asesores en la Coordinación de Estrategia Digital NacionalSeñor director: En referencia a la carta de Ricardo Pompa Michel, coordinador de Asesores en la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, respondo lo siguiente: Las fuentes consultadas del sector digital - pertenecientes a la sociedad civil, la academia y la industria- admitieron on y off the record la existencia de la agenda. Prueba de ello son los dichos de Edmundo Cázares, gerente de Recursos de Internet de NIC México, y Carlos Brito, director de Incidencia de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, conocedoras profundas ambas de los temas digitales del país. Estoy al tanto de la Estrategia Digital Nacional, de su contenido y su vigencia durante esta administración. La nota no confunde la Agenda Digital Mx de la pasada administración y la Estrategia Digital Nacional ni asume que la primera debía ser acatada por el actual gobierno. Simplemente, la menciono dentro del contexto de la política digital nacional y su falta de seguimiento a largo plazo, más allá de sexenios. La nota no indica que la Agenda Digital eLAC 2018 abordará asuntos como la agenda nacional o el Plan Nacional de Banda Ancha ni menciona la existencia de acuerdos secretos en su construcción. Es de esperarse que los debates de eLAC sean abiertos y públicos, por la importancia de la temática a tratar. Lógicamente, la agenda regional se nutrirá de las medidas y metas adoptadas en el plano doméstico, pues sería incongruente adherirse a compromisos regionales que ni siquiera están trazados en los planes nacionales. Emilio Godoy Reportero