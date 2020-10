Sobre fraude del Fideicomiso Elevemos México y Microsoft

Señor director: Hemos leído con atención el artículo titulado “Investigan por fraude al Fideicomiso Elevemos México, de Microsoft”, publicado ayer en la versión electrónica de su prestigiosa revista. Al respecto, consideramos relevante precisar la siguiente información: Elevemos México es una iniciativa de ciudadanía corporativa impulsada por Microsoft México, que existe desde 2009. A través de esta iniciativa (www.elevemosmexico.com), con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social de México y la generación de oportunidades para sus jóvenes, Microsoft pone a disposición de manera gratuita programas de acceso y capacitación tecnológica. Desde la creación de la iniciativa, Microsoft ha suscrito convenios de colaboración con algunos gobiernos estatales y municipales, así como con organizaciones de la sociedad civil, para impulsar y promover el conocimiento y difusión de los programas de acceso y capacitación tecnológica comprendidos en dicha iniciativa. En ese sentido, en el caso de Nuevo León, Microsoft suscribió convenios de colaboración con el Estado, que incluyeron el establecimiento de un centro de innovación “Microsoft Innovation Center”. La participación de Microsoft en dicho centro fue exclusivamente la aportación de equipamiento, acceso y capacitación tecnológica. De ninguna forma Microsoft ha tenido o tiene participación en la operación y administración de dicho centro. Desde el 2014, el convenio de colaboración respectivo concluyó su vigencia, descontinuándose la autorización para la administración de los programas comprendidos. Es nuestro entendimiento que, en el año 2012, el gobierno de Nuevo León decidió constituir, por decisión y voluntad propias, un fideicomiso público para aportar recursos a la administración del centro. Microsoft de ninguna forma participó en la constitución de dicho fideicomiso, ni es parte de él, ni autorizó el uso del nombre “Elevemos México”, ni ha autorizado la participación de sus representantes en decisión u operación alguna del mismo, ni ha recibido de manera directa o indirecta recursos bajo la administración del mismo. Dado que tanto el título como el contenido del artículo “Investigan por fraude al Fideicomiso Elevemos México, de Microsoft”, parecen inferir alguna forma de propiedad o participación de Microsoft en el fideicomiso y/o en las conductas impropias alegadas sobre las que versa el artículo, hemos estimado importante compartir estas aclaraciones sobre la nota, negando categóricamente cualquier vínculo y/o participación, y/o beneficio, y/u operación de Microsoft con los hechos cuestionados por Proceso. Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para extender nuestro reconocimiento a la labor periodística de Proceso. Reciba mis cordiales saludos Microsoft México, S. de R.L. de C.V. Jorge J. Vega Iracelay Apoderado LegalSeñor Director: En relación a las precisiones que Microsoft México S. de R. L. de C. V. hace sobre la nota a la que la empresa es aludida, me permito mencionar lo siguiente: Como Microsoft lo señala, en la nota se precisa que la empresa aportó al centro Microsoft Innovation Center, de Nuevo León, equipamiento, acceso y capacitación tecnológica. Respecto a la creación en el 2012 del Fideicomiso Elevemos México (FEM), que hizo el Gobierno de Nuevo León, Microsoft señala textualmente: “de ninguna forma participó en la constitución de dicho fideicomiso, ni es parte de él, ni autorizó el uso del nombre Elevemos México, ni ha autorizado la participación de sus representantes en decisión u operación alguna del mismo, ni ha recibido de manera directa o indirecta recursos bajo la administración del mismo”. Sin embargo, la página del Gobierno de Nuevo León (nl.gob.mx) indica lo contrario. En el espacio referente al Fideicomiso Elevemos México, creado por esta instancia, se señala que, en el Comité Técnico, es miembro como vocal el Director general de Microsoft México S. de R. L. de C. V. Anexo liga respectiva: http://www.nl.gob.mx/dependencias/fem/comite-tecnico Además, se menciona que el señor Roy Luka Lavcevic de la Torre aparece como director honorario del Fideicomiso del 27 de noviembre del 2015. Anexo liga: http://www.nl.gob.mx/dependencias/fem/titular Pese a ello, en una información previa, publicada en un boletín del Gobierno del Estado, con fecha de 20 de octubre del 2015, se señala que el Fideicomiso Elevemos México fue debidamente cerrado. Anexo liga: http://www.nl.gob.mx/noticias/anuncia-sedec-equipo-ciudadano Quedo a sus órdenes, para cualquier aclaración., Luciano Campos Garza Corresponsal