Sobre terrorismo laboral en la CNDH

Señor director: Me refiero a la información publicada hoy, 18 de marzo, en el portal proceso.com.mx con el título “ Denuncian que en la CNDH se comete terrorismo laboral ”, redactada por Juan Pablo Proal. Al respecto, le aclaro que en uno de los párrafos se hace referencia a mi persona, con hechos que NO CORRESPONDEN A LA VERDAD, por lo que dañan mi nombre e imagen pública. Deseo precisar que no he sido denunciado por hecho delictivo alguno, por lo que no tengo conocimiento de que exista alguna investigación en mi contra. Por el contrario durante mi ejercicio como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se practicaron permanentemente auditorias, por lo que a la fecha no existe una sola observación a ese respecto o algún señalamiento en relación al mal uso de los recursos por parte de la Auditoria Superior de la Federación o de alguna otra instancia. En virtud de lo anterior, en ejercicio de mi derecho de réplica y con el objetivo de que la sociedad sea informada de manera veraz respecto de los hechos que se mencionan, solicito se realice la aclaración correspondiente. Doctor Raúl PlascenciaSeñor director: El párrafo al que hace mención Raúl Plascencia, expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, obedece a una demanda de juicio político presentada ante la Cámara de Diputados por 85 ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en septiembre de 2014 ante la Cámara de Diputados y firmada, entre otros, por: Javier Sicilia, Denise Dresser, Sergio Aguayo, Alejandro Solalinde, Agenda LGBT y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Juan Pablo Proal Reportero