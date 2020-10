Sobre Critica Astudillo el "desorganizado e inefectivo" plan antinarco en Guerrero

Señor director: En referencia a la nota publicada en el portal de la revista que usted dignamente dirige y firmada por el C. Ezequiel Flores Contreras, corresponsal en el estado de Guerrero, me permito hacer las siguientes precisiones. 1. El gobierno estatal del Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores a cuatro meses de haber iniciado su gestión gubernamental y en cumplimiento a la Ley de Planeación 994, entregó el pasado jueves 25 de febrero del presente año, en tiempo y forma, el proyecto del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 (PEO) ante el H. Congreso del Estado. Al momento, el PEO se encuentra a disposición de los Diputados, para efecto de ser analizado, discutido y en su caso aprobado. 2. Señalo que los datos que han sido utilizados en la nota periodística sobre las condiciones de seguridad pública del estado, están descontextualizados. Si bien, las cifras estadísticas son correctas y públicas, no son en ningún momento afirmación del Gobernador ; sino están basadas en cifras de la Procuraduría General de la República y el INEGI; así como por diversos estudios realizados por organizaciones no gubernamentales independientes. 3. El proyecto del PEO se integra de la siguiente manera: prólogo, introducción, presentación de cada uno de los seis ejes y un diagnóstico cuyo origen es: la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública realizada por el INEGI; así como también de su banco de datos que registra indicadores históricos, de toda índole; además el Centro de Investigación A.C y el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C. 4. Los datos mostrados en el diagnóstico son oficiales y públicos: grave sería ocultar las cifras y por lo tanto la realidad que vive la entidad; y también sería irresponsable manipularla o negarla. 5. El Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, .reconoce que la inseguridad pública es el principal problema que padece la entidad. En consecuencia , el gran reto del Ejecutivo Estatal será contenerla y disminuirla para lograr el desarrollo estatal, regional y municipal que con urgencia necesitamos los guerrerenses. Las cifras que arroja el diagnóstico con sustento ya referidas muestra la difícil tarea a la que se enfrenta el gobierno de Guerrero. 6. El gobierno estatal reconoce los esfuerzos que el Gobierno Federal ha realizado en los últimos tres años para combatir al crimen organizado, tanto en Guerrero como en el resto de la República. 7. El Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, el Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores reafirma su ánimo y compromiso para enfrentar estos grandes retos, reconociendo por principio que Guerrero Nos Necesita a Todos. 8. Una vez hechas las observaciones , ruego a usted que, haciendo uso del derecho de réplica que nos asiste, pueda usted publicar la presente carta aclaratoria y así coadyuvar a la veracidad que distingue a la revista que usted dirige. Atentamente M.A.P. David Guzmán Maldonado, Secretario de Planeación y Desarrollo Regional del estado de Guerrero. Respuesta del reportero Señor director: Niego categóricamente haber descontextualizado la información difundida sobre el documento denominado Plan Estatal de Desarrollo (PED), 2016-2011, que por Ley debería ser de acceso público desde el momento que el gobernador Héctor Astudillo Flores lo entregó a diputados locales la semana pasada. El hecho de que el texto considerado como el eje rector de la administración estatal se mantenga oculto y de dominio exclusivo de los diputados locales, es el reflejo de la opacidad y la falta de cumplimiento de la política de transparencia y rendición de cuentas del gobierno estatal en su calidad de sujeto obligado. [caption id="attachment_432042" align="alignnone" width="702"]El documento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.[/caption] En la página 27 del documento estratégico conformado por 172 cuartillas, en el tema denominado Diagnóstico del PED que fue suscrito por el gobernador Astudillo, hace referencia al tema de inseguridad y violencia vinculada al narcotráfico donde textual afirma: “Las acciones del Gobierno para suprimir las actividades del crimen organizado y la violencia asociada con ellas han sido hasta ahora desorganizadas y no muy efectivas” y luego agrega: “Así, mientras no se afecte el poder económico de las organizaciones del crimen organizado, las estrategias del Gobierno probablemente seguirán en gran medida ineficaces”. Por ello, es incongruente el reclamo del funcionario estatal que admite que la información es cierta pero trata de deslindar las afirmaciones que se hacen en el documento oficial a titulo del gobernador Héctor Astudillo.