Sobre 'Graco se ha ocupado más de sí mismo que del pueblo”: Onésimo Cepeda

Estimado Rafael. Leí las declaraciones de Onésimo Cepeda Silva , obispo emérito publicadas en el portal de Internet de la revista Proceso del 24 de marzo del presente año donde aborda el tema de la inseguridad en Morelos. Me permito hacerle al obispo ciertas precisiones para su conocimiento y compartirle datos verificables por el Secretariado de Seguridad Nacional. Seguramente usted recordará la situación que se vivía en Morelos. Aquí pasamos 18 años de pésimo desempeño de los últimos tres gobiernos. En aquellas épocas existía complicidad u omisión con la delincuencia organizada y cifras alegres o maquilladas en la procuración de justicia. Por cierto, su súbita veta crítica no se manifestó cuando usted era párroco de Santa Catalina de Siena, al norte de Cuernavaca, en la época en que la policía ministerial, comandada por Jesús Miyazawa era señalada por secuestrar a empresarios de todo el estado. Usted guardó silencio, no hay registros de su protesta contra la administración de Carrillo Olea. Nosotros no hacemos ningún tipo de concesión a los criminales. En octubre de 2012, cuando recibimos el Gobierno del Estado, teníamos 700 elementos policiacos mal pagados, mal equipados y descoordinados. Ahora tenemos una fuerza operativa de 5 mil 184 elementos bien pagados, adiestrados y coordinados, incrementamos el salario de nuestros cuerpos policiacos en un 65 por ciento, agrupados en el Mando Único que opera en los 33 municipios del estado. Esquema policial que el presidente Enrique Peña Nieto y la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago, respaldan para contar con 32 corporaciones mejor capacitadas y equipadas para atacar las causas que generado la debilidad institucional de las policías a nivel municipal; su vulnerabilidad ante las estructuras delictivas; y en algunos casos la cooptación de algunos elementos por parte de las organizaciones criminales. Morelos es ejemplo, hemos logrado reducir los delitos de alto impacto en un 27% de 2013 a 2015. Actualmente tenemos las tasas más bajas en delitos de alto impacto, desde 2009. El delito de secuestro se redujo 80 % de 2013 a 2015, del mismo modo, el delito de extorsión se redujo 57% de 2013 a 2015. En 2014 creamos el grupo Fusión UECS, un modelo nacional reconocido y replicado en otras entidades para combatir los delitos de secuestro y extorsión sumando capacidades. En materia de respeto a la diversidad hemos sido muy firmes, con la ley contra la discriminación y la de matrimonios igualitarios. En Morelos la libertad religiosa y de expresión son derechos humanos fundamentales, por ello trabajamos en la construcción de una sociedad de derechos con el concurso de todos los sectores sociales, incluida la grey católica. Todo ello para tu conocimiento, ojalá pueda compartirlo con tus feligreses. Atentamente Arturo Martínez Núñez Coordinador Estatal de Comunicación Social Gobierno del Estado de Morelos