Acerca de La corrupción encabeza el Inmujeres

En relación con la nota titulada La corrupción encabeza el Inmujeres , que se publicó el pasado 26 de febrero (proceso.com.mx) y donde el periodista Mathieu Tourliere menciona que Norma Angélica Contreras Félix fue sancionada con cinco días de suspensión, además de que le fueron abiertos cinco nuevos procesos a raíz de la denuncia presentada por una trabajadora de Inmujeres, entre otras afirmaciones, exijo las siguientes aclaraciones: Es falso que se me aplicara la sanción mencionada, como también lo es que se hayan abierto cinco nuevos procesos, y si así fuera, que el periodista exhiba la documentación que respalde el dicho. En cuanto a que hubo “otra que renunció al área de Asuntos Internacionales”, que yo encabecé, es falso que lo hiciera por amenazas directas, el maltrato verbal y el menosprecio a su trabajo; una vez más exijo que Tourliere sustente la afirmación con la documentación que avale esta afirmación, como requiere el más elemental rigor periodístico. Señor director: Me parece que en atención a los lectores de tan prestigioso medio hizo falta reportear la opinión de los involucrados en la nota y ahora afectados gravemente, como mi persona, pues entiendo que el buen periodismo se compone de contexto y contraste. Es por ello que le hago saber el daño que se ha hecho a mi reputación, respaldada por una formación académica y experiencia laboral de más de 17 años. Durante estas casi dos décadas de trabajo en el servicio público, y no sólo en el Inmujeres, sino en la Cancillería Mexicana y en la Secretaría de Salud, nunca afronté una situación como la que ahora me ocupa; es más, recibí el reconocimiento de colegas y superiores, a los que siempre agradecí el respeto y la oportunidad de servir a México. Mucho agradeceré se publique esta réplica en la proporcionalidad e importancia en que se hizo con la nota que, como le manifiesto, es equívoca e imprecisa, al menos en cuanto a mi persona. Atentamente Maestra Norma Angélica Contreras FélixEn respuesta a la carta de la señora Contreras Félix, preciso que la parte del reportaje que se refiere a su persona se basa en una denuncia interpuesta ante el Comité de Actuación el 9 de febrero de 2015 por Nora Hernández, la cual señaló de manera clara el “maltrato verbal”, “menosprecio” a su labor y “amenazas directas” en su contra. En complemento de esta denuncia, el reportero entrevistó a una extrabajadora del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), quien confirmó y aportó más detalles acerca de la denuncia. Sin embargo, con respecto a la suspensión de cinco días, reconozco mi error y concuerdo con la señora Contreras Félix, quien subraya en su carta: “es falso que se me aplicara la sanción mencionada”. En efecto, si bien el fallo del Comité de Actuación dictaminó la suspensión de cinco días, la funcionaria no recibió formalmente la notificación y la sanción no se aplicó. Lo mismo ocurrió con la segunda parte del reclamo de la señora Contreras Félix: El reportero supo de fuentes muy cercanas al caso que, con base en los testimonios recabados durante el proceso administrativo, el Comité de Actuación decidió abrir cinco nuevos procesos en su contra; cosa que finalmente no ocurrió. Atentamente Mathieu Tourliere