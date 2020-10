Niega Moreira responsabilidad en asesinatos ocurridos en el Cereso de Piedras Negras

Señor director: Publican en su edición de 15 de octubre un reportaje titulado El Cereso de Piedras Negras, “búnker” de Los Zetas firmado por Juan Alberto Cedillo en el que se me menciona de la siguiente manera: Humberto Moreira, cómplice (...) El “matrimonio” de las autoridades con Los Zetas ya había sido denunciado desde 2010 a la administración del exgobernador Humberto Moreira. Por complicidad o incapacidad no realizó ninguna acción para evitar que decenas de personas continuaran siendo asesinadas en esa cárcel estatal. (...) (...)Esos “diagnósticos”, que se publicaban cada año, describieron el autogobierno de Los Zetas en el penal. La advertencia se repitió desde 2011 hasta 2013 (...) Hasta la saciedad he tenido que recordar que yo no era gobernador de Cohauila desde tres meses antes de que se cometieran los terribles crímenes de Allende. Los responsables de la seguridad en el Centro Penitenciario era de los militares, a propuesta del General secretario Guillermo Galván. No advierto en ningún caso que la Comisión Nacional de Derechos Humanos achaque responsabilidad alguna hacia mi persona ni veo reportes de “otras” organizaciones de Derechos Humanos como señala el redactor al final de este escrito. Todo lo que relacionan conmigo es absolutamente falso. La falta de rigor y de veracidad de este reportaje y la calificación de cómplice que con toda desfachatez me adjudican es impresentable y denota una falta de ética profesional que no parece propia de Proceso que con este tipo de reportajes pierde credibilidad. En cambio, si es representativa de la ligereza con que Juan Alberto Cedillo redacta sus artículos que demuestran una bajísima calidad profesional, una nula capacidad de investigación y rompe con todos los preceptos del periodismo, empezando por el de contrastar los datos que se pretende publicar. Ante tales disparates e infamias que implican el que me acusen de espantosos delitos, emprenderé contra el señor Cedillo las acciones legales pertinentes.Señor director: Las investigaciones de la Fiscalía especial par Buscar Personas Desaparecidos arrojan que la mayoría de los asesinatos, que posteriormente fueron incinerados en el Cereso de Piedras Negras, ocurrieron entre 2009 y 2010, cuando Humberto Moreira era gobernador. Cabe recordarle al exgobernador de Coahuila que esos crímenes ocurrieron antes de la “masacre de Allende” y que el Cereso es una cárcel estatal y no un cuartel militar y por lo tanto responsabilidad del gobernador.